Izvor novičoka po analizi britanskega laboratorija ostaja neznan

Vodja laboratorija potrdil zastrupitev z novičokom

3. april 2018 ob 19:24

London - MMC RTV SLO, STA

Natančnega izvora živčnega strupa novičok, s katerim sta bila zastrupljena nekdanji ruski dvojni agent Sergej Skripal in njegova hči, jim v britanskem laboratoriju ni uspelo ugotoviti.

"Nismo ugotovili, kje je bil narejen strup. Znanstvene informacije raziskave smo priskrbeli vladi, ki bo nato uporabila in skupaj sestavila še mnoge druge vire, da bo prišla do sklepov. Naša naloga je, da zagotovimo znanstvene dokaze o tem, kaj je ta živčni strup. Ugotovili smo, da gre za živčni strup za vojaške namene, ampak ni pa naša naloga, da ugotavljamo, kje je bil izdelan," je za Sky News povedal vodja britanskega vojaškega laboratorija v Porton Downu Gary Aitkenhead in potrdil, da sta bila Skripal in njegova hči Julija zastrupljena z novičokom, poroča BBC.

Pojasnil je, da so za določitev izvora strupa potrebni drugi podatki, tudi obveščevalnega izvora, do katerih ima dostop vlada. Njihova naloga pa je priskrbeti znanstveni dokaz o tem, za kateri strup gre, kar so tudi storili, ni pa njihova naloga "povedati, kje je bil izdelan". Potrdil pa je, da gre za snov, "za izdelavo katere so potrebne izredno razvite metode, česar so zmožne samo države". Ob tem je Aitkenhead zavrnil ruske trditve, da bi lahko strup prišel iz vojaškega laboratorija v Veliki Britaniji.

Po Aitkenheadovih besedah za novičok ni protistrupa in gre za izjemno strupeno snov. Ni pa želel komentirati vprašanja, ali so v laboratoriju Porton Down razvili novičok oziroma ali ga hranijo. Odločno je zavrnil domneve, da bi strup, s katerim sta bila zastrupljena Skripal in njegova hčerka, lahko izviral iz njihovega laboratorija, kar je trdila Rusija.

V sredo sestanek v Haagu

Pogovor so opravili dan pred tem, ko se bo izvršni odbor Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v sredo na zahtevo Rusije, ki kakršno koli vpletenost odločno zanika, sešel na izrednem zasedanju v zvezi z zastrupitvijo. "Upamo, da bomo razpravljali o celi zadevi. Pozivamo Veliko Britanijo, naj zagotovi vse mogoče dokaze, ki jih ima. Želja Rusije je, da poiščemo resnico. Upamo, da bo to srečanje pripomoglo k normalizaciji mednarodnih odnosov," je dejal ruski veleposlanik na Irskem Jurij Filatov.

Britanski preiskovalci so do zdaj ugotovili, da sta Skripal in njegova hčerka v stik s strupom prišla na domačem naslovu v Salisburyju, saj so na vhodnih vratih našli najvišjo koncentracijo strupa. Oba sta še vedno v bolnišnici. Nekdanji vohun je še v kritičnem stanju, medtem ko se zdravstveno stanje hčerke hitro izboljšuje. Kot ugotavljajo pri BBC-ju, se Julija že zaveda in tudi že govori.

Lavrov: Zastrupitev bi bila lahko britanski interes

Sergej in Julija Skripal sta bila 4. marca v Salisburyju po navedbah Velike Britanije zastrupljena z živčnim strupom - London trdi, da je šlo za t. i. novičok, živčni strup, ki so ga zasnovali še v časih Sovjetske zveze. London je takrat dejal, da je "zelo verjetno", da za napad odgovorna Moskva, Rusija pa odgovornost ostro zavrača. London je zaradi napada izgnal 23 ruskih diplomatov, v znak "solidarnosti" z Veliko Britanijo pa so sledile sankcije številnih držav proti Rusiji ter izgoni ruskih diplomatov iz ZDA, Avstralije, zveze Nato in 14 članic EU-ja.

Rusija je v odgovor na izgone prejšnji teden sprejela enake povračilne ukrepe in izgnala diplomate 23 držav. Medtem je Londonu sporočila, da mora državo zapustiti 50 britanskih diplomatov. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek dejal, da bi bila zastrupitev lahko v interesu britanske vlade zaradi položaja, v katerem se je znašla zaradi brexita. "Več razlogov bi lahko obstajalo in nobenega od njih ne smemo izključiti," je dejal Lavrov.

T. J.