Kalabrija, Sicilija ali Sardinija - kam bi se preselili in ne plačevali davka 10 let?

V regiji bi morali živeti najmanj pol leta in en dan

29. avgust 2018 ob 10:44

Italijanska stranka Liga je podala zanimiv predlog za ponovno naselitev zapuščenega juga: tako italijanski kot tuji upokojenci, ki bi se preselili na Sicilijo, Kalabrijo in Sardijo, bi bili deset let oproščeni plačevanja davka.

Omenjene tri južnoitalijanske regije so v zadnjih letih doživele veliko izselitev, predvsem zaradi bega možganov na severni del države, kjer so boljše zaposlitve, kar je posledično vodilo k zmanjšanju števila prebivalcev.

V primeru, da bi italijanska vlada predlog sprejela, bi neposeljene regije v treh letih lahko znova naselilo 600.000 ljudi, potencialnih davčnih zavezancev.

Tesni projekt

Upokojenci bi morali v eni od treh regij živeti najmanj pol leta in en dan, poroča Repubblica. Vlada upa, da bi se tako nekateri prebivalci znova vrnili v svoj rojstni kraj. Hkrati pa dopuščajo možnost, da bi vladne ugodnosti uživali tudi upokojenci iz tujine, ki bi se odločili sodelovati v tem testnem projektu.

Kakovostno zdravstvo

Svoj del pa bi morale prispevati tudi občine, ki bi morale dokazati, da se je število njihovega prebivalstva v zadnjem desetletju zmanjšalo za najmanj 20 odstotkov. Prav tako pa bi morale zagotoviti enako kakovosten zdravstven sistem, kot je na severu.

Program, ki ga v Italiji poznajo pod imenom Zes-Aas, se zgleduje po podobnih projektih, ki so jih izvedli tudi na Portugalskem, na Malti in Cipru, v Romuniji, v Tuniziji, na Kanarskih otokih ter v Panami in Mehiki, poroča La Voce Cosentina.

Povečanje porabe

Upokojenci, ki bi se priključili programu, bodo upravičeni plačevanja davkov za deset let. Ekonomisti ob tem opozarjajo, da bi južne regije nadomestile izgubo sredstev iz naslova davščin, saj bi se hkrati povečala poraba in oživela gospodarsko osiromašene regije.

Po poročanjih Ticsali News bi program prispeval odstotek k bruto domačemu dohodku, kar pomeni, da bi k italijanskemu gospodarstvu prispeval od 17 do 18 milijard evrov. Čeprav je program namenjen upokojencem, njegovi snovalci upajo, da bi se k programu pozneje priključili tudi mladi, ki bi bili zainteresirani poiskati nove zaposlitve in poslovne priložnosti na jugu države.

