Karadžić zahteva oprostilno sodbo, tožilstvo dosmrtni zapor

Postopek naj bi bi končan do konca leta

23. april 2018 ob 07:59

Haag - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V Hagu se bo začel prizivni postopek proti nekdanjemu vodji bosanskih Srbov Radovanu Karadžiću, ki je bil zaradi genocida in vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini leta 2016 obsojen na 40 let zapora.

Prizivni postopek na naslednici haaškega Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije poteka na podlagi pritožbe Karadžića in tožilstva. Karadžić zahteva oprostilno sodbo in sodnike obtožuje, da proti njemu vodijo politično sojenje. Tožilstvo pa zaradi pravnih in drugih napak zahteva obsodbo na dosmrtni zapor. Postopek naj bi bil končan do konca leta.

Odločitev sodišča, da je kriv v 10 od 11 točk obtožnice

Haaško sodišče je 24. marca 2016 odločilo, da je Karadžić kot predsednik Republike srbske in vrhovni poveljnik vojske bosanskih Srbov med vojno v BiH-u med letoma 1992 in 1995 kriv v 10 od 11 točk obtožnice, med drugim za genocid več kot 8.000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 in večletno obleganje Sarajeva, kjer je bilo v skoraj vsakodnevnem obstreljevanju ubitih več kot 10.000 ljudi. Poleg tega je sodišče odločilo, da je kriv genocida v sedmih občinah na zahodu BiH-u.

Obramba: Karadžić ni individualno odgovoren za Srebrenico

Kot je za Radio Slovenija poročal dopisnik iz Bruslja Matjaž Trošt, naj bi Karadžićeva obramba v prizivnem postopku skušala dokazati, da ne obstaja neposredna vez oziroma individualna odgovornost Karadžića za pokol v Srebrenici. Karadžić je najvišji politik, ki mu je haaško sodišče, ki je po 24 letih lani končalo delo, izreklo sodbo, potem ko je nekdanji srbski predsednik Slobodan Milošević umrl še pred koncem sojenja leta 2006.

V zaporu skupaj z Ratkom Mladićem

Karadžića so po 13 letih na begu prijeli 21. julija 2008 v Beogradu, kjer je delal pod lažno identiteto kot zdravilec Dragan Dabić. Oblasti so ga izročile haaškemu sodišču, kjer se je sojenje začelo 26. oktobra 2009, končalo pa 7. oktobra 2014. Zdaj v zaporu v Scheveningenu prestaja kazen skupaj z medvojnim sodelavcem v skupnem zločinskem podvigu Ratkom Mladićem, takratnim načelnikom generalštaba vojske Republike srbske, ki je zaradi podobnih obtožb obsojen na dosmrtni zapor.

A. V.