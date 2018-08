Kljub italijanskim grožnjam evropske države brez dogovora o prebežnikih z ladje Diciotti

Deset evropskih držav se ni dogovorilo o rešitvi

24. avgust 2018 ob 14:13,

zadnji poseg: 24. avgust 2018 ob 17:39

Rim - MMC RTV SLO, Reuters

Italija je zagrozila, da bo prenehala vplačevati v proračun Evropske unije, če ne bodo našli rešitve za prebežnike, ki so obstali na ladji Diciotti v Catanii. Srečanje evropskih držav danes ni obrodilo sadov.

Evropska komisija je gostila srečanje desetih držav glede prebežnikov z ladje Diciotti. Diplomati iz držav so za Reuters povedali, da tudi po sestanku niso dosegli dogovora o morebitni porazdelitvi prebežnikov.

"Italija pritiska glede rešitve za Diciotti. Vendar za druge to ni bil najpomembnejši del, želeli so se pogovarjati o strukturnih rešitvah za ladje, ki plujejo v Sredozemskem morju," je povedal eden izmed diplomatov.

Di Maio napovedal trd pristop

"Če se ne bodo odločili nič glede Diciottija in premestitve prebežnikov, jaz in celotno Gibanje petih zvezd ne bomo več pripravljeni vsako leto dajati Evropski uniji 20 milijard evrov," je dejal italijanski minister za gospodarstvo Luigi di Maio. "V zadnjih mesecih smo lahko opazovali, kako v odnosih z Evropsko unijo delujeta mehak in trd pristop."

Italija je leta 2016 v skupni evropski proračun prispevala okoli 14 milijard evrov, kar je manj kot odstotek njihovega bruto nacionalnega dohodka. Iz proračuna pa je nato lahko črpala okoli 11,6 milijarde evrov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanski javni dolg največji v EU-ju

Italijanski javni dolg je medtem največji v EU-ju. Ob koncu 2017 je po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat v absolutnih številkah dosegel 2.263 milijard evrov, v deležu BDP-ja pa je bil pri 132 odstotkih, kar Italijo uvršča na drugo mesto, takoj za prezadolženo Grčijo.

Prihodnje leto bo morala Italija po pisanju časnika na trgu za normalno servisiranje dolga zbrati okoli 400 milijard evrov, od tega približno 260 milijard evrov z izdajo srednje- in dolgoročnih obveznic.

Trump obljublja pomoč pri razdolževanju

Milanski časnik Corriere della Sera medtem poroča, da naj bi ameriški predsednik Donald Trump Italiji ponudil pomoč pri servisiranju javnega dolga. Trije visoki predstavniki vlade so namreč časniku zaupali, da je premier Giuseppe Conte po obisku v Beli hiši dejal, da mu je ameriški predsednik "obljubil pomoč ZDA pri servisiranju javnega dolga prihodnje leto".

Kako natančno naj bi ZDA, ki nimajo državnega naložbenega sklada, prav tako pa zvezna vlada nima neposrednega vpliva na odločitve finančnega sektorja, pomagale Italiji, ni znano, Conte pa tega niti ni pojasnil.

Z ladje le 27 otrok

Italijanski notranji minister Matteo Salvini prebežnikom, ki so obstali na ladji Diciotti v pristanišču v Catanii, namreč ne dovoli izkrcanja. Za zdaj je z ladje v sredo spustil le 27 otrok brez spremstva.

Ladja Diciotti je od ponedeljka v sicilijanskem pristanišču, pred tem je več dni krožila po odprtem morju in čakala na dovoljenje za vplutje v eno izmed pristanišč. Salvini terja obljubo drugih članic EU-ja, da bodo sprejele rešene migrante, dotlej jih ne namerava spustiti na kopno.

K. Št., J. R.