Ladja Aquarius v Sredozemlju ne bo več reševala prebežnikov

"Pritiski držav so bili prehudi"

7. december 2018 ob 09:28

Marseille - MMC RTV SLO, Reuters

Mednarodna človekoljubna organizacija Zdravniki brez meja je sporočila, da je bila prisiljena končati reševalne akcije v Sredozemlju z ladjo Aquarius.

Kot so pojasnili, so bili "pritiski in napadi evropskih držav" na njihovo delo prehudi. Ladja je vse od sredine novembra v pristanišču v Marseillu, saj so ji preklicali dovoljenje za plovbo. Aquarius je bil do takrat zadnja ladja kakšne dobrodelne organizacije, ki je pomagala v Sredozemlju reševati prebežnike.

"Države Evropske unije na čelu z Italijo niso zagotovile dovolj zmogljivosti za reševanje, poleg tega so sabotirale ves trud drugih, ki so skušali v morju reševati življenja. Zaradi konca delovanja Aquariusa bo še več nepotrebnih žrtev na morju," so Zdravniki brez meja zapisali v tvitu.

Podatki Mednarodne organizacije za migracije kažejo, da je na nevarni poti čez osrednji del Sredozemskega morja letos umrlo že več kot 2.000 prebežnikov, kar je veliko več kot v istem obdobju lani – glede na to, da je število ljudi, ki skušajo doseči Evropo, trikrat manjše.

Ladja Aquarius je svoje delo začela leta 2015, poleti pa se je zapletla v spor predvsem z Italijo, saj je ta država za reševalne ladje zaprla svoja pristanišča, zato je več kot 50 ljudi obtičalo na krovu ladje. Po več dneh na morju je prebežnike takrat nato sprejelo pristanišče v Valencii.

A. P. J.