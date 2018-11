Makedonski parlament Gruevskemu odvzel poslansko imuniteto

29. november 2018 ob 08:33

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Makedonski parlament je odvzel poslansko imuniteto nekdanjemu premierju Nikoli Gruevskemu, ki je pred prestajanjem zaporne kazni pobegnil na Madžarsko, kjer je dobil azil.

Odvzem imunitete je predlagal pristojni parlamentarni odbor. Na plenarnem zasedanju o tem niti ni bilo razprave, 'za' odvzem imunitete pa je glasovalo 62 poslancev.

Na seji parlamenta ni bilo poslancev iz opozicijske VMRO-DPMNE, katere častni predsednik je Nikola Gruevski. Poslanci stranke so namreč bojkotirali sejo odbora za poslovnik ter vprašanje mandatov in imunitete, ki je predlagal odvzem imunitete.

Nekdanji premier na begu

Nekdanji makedonski premieri bi moral sredi novembra začeti prestajati dvoletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi zlorabe položaja, a je pobegnil na Madžarsko. Madžarske oblasti so mu prejšnji teden odobrile azil, kar je izzvalo kritike iz Makedonije, Evropske unije in ZDA. Makedonske oblasti so Budimpešti poslale uradno zahtevo za izročitev bivšega premierja, proti kateremu v domovini poteka še nekaj sodnih postopkov.

Makedonsko specializirano tožilstvo je proti Gruevskemu vložilo še dve novi obtožnici zaradi nezakonitega financiranja njegove konservativne stranke VMRO-DPMNE in zlorabe položaja med gradnjo sedeža stranke v Skopju. Proti Gruevskemu, ki je bil premier od leta 2006 do 2017, poteka zdaj skupno šest sodnih postopkov. Očitajo mu pranje denarja, nezakonito financiranje stranke, zlorabo položaja, volilno prevaro, sodelovanje pri kriminalni organizaciji in spodbujanje h kaznivemu dejanju.

K. Št.