Makedonski parlament potrdil prvi ustavni amandma za spremembo imena

2. december 2018 ob 20:00

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Makedonski parlament je potrdil prvega izmed štirih predlogov ustavnih amandmajev za uresničitev sporazuma z Grčijo in sremembo imena države v Republiko Severna Makedonija.

Prvi amandma ureja prav spremembo uradnega imena države. Za predlagane spremembe 33. člena ustave je glasovalo 67 poslancev, 23 jih je bilo proti, štirje pa so se vzdržali, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Makedonsko sobranje je razpravo o ustavnih amandmajih začelo v soboto. Razprava bo trajala 12 dni. Premier Zoran Zaev je na uvodni seji poudaril, da bodo amandmaje v ustavo vključili, samo če se bo Grčija držala dogovora.

S spremembo ustave sicer namerava Makedonija izpolniti svoj del iz sporazuma z Grčijo, po kateri si bo ime spremenila v Severno Makedonijo, v zameno pa bodo Atene odpravile blokado na makedonski poti v Evropsko unijo in Nato.

Štiri spremembe ustave

Prvi amandma k ustavi spreminja besedno zvezo Republika Makedonija v Republika Severna Makedonija. Z drugim amandmajem bodo v preambulo dodali ohridski sporazum iz leta 2001 kot konstitutivni element države.

S tretjim amandmajem bodo dodali odstavek, ki navaja, da Makedonija spoštuje suverenost, ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost sosednjih držav, vključno z Grčijo. Četrti potrjuje makedonsko identiteto in varuje pravice in interese Makedoncev v tujini.

Glasovanja, javna razprava, znova glasovanje

Parlament naj bi predloge ustavnih sprememb potrjeval še naslednjih deset dni. Za potrditev predloga je potrebna absolutna večina 120 poslancev sobranja. Zatem bodo šli sprejeti predlogi amandmajev še enkrat v javno razpravo, ki naj bi se zaključila v tednu dni.

Nato se končni predlogi vrnejo v parlament, kjer se končno glasovanje pričakuje okoli 20. januarja prihodnje leto. Tedaj pa bo za potrditev potrebna dvotretjinska večina oz. najmanj 80 poslancev.

Protesti pred parlamentom

Začetek razprave so pospremili tudi protesti, ki nasprotujejo spreminjanju ustave. Policija je pred stavbo parlamenta postavila barikade in okrepila svojo prisotnost.

