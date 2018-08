Med obiskom Merklove pri Sanchezu začenja veljati dogovor o vračanju prebežnikov

Španija postala glavna vstopna točka v EU za prebežnike

11. avgust 2018 ob 16:50

Sanlucar de Barrameda - MMC RTV SLO, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je na obisku pri španskem premierju Pedru Sanchezu, s katerim se bosta pogovarjala predvsem o migracijah. Sočasno začenja veljati dvostranski dogovor o vračanju prebežnikov v Španijo.

Španska vlada je pred srečanjem poudarila, da imata politiki Nemčije in Španije pri vprašanju migracij enaka izhodišča. Danes je začel veljati dvostranski dogovor o vračanju prebežnikov v Španijo, ki so bili pred prihodom v Nemčijo že popisani v Španiji. V skladu z njim bo morala Nemčija prebežnike vrniti 48 ur po prihodu v državo. Nemčija naj bi Španiji na podlagi tega dogovora po pričakovanjih sicer vrnila le nekaj več kot sto prebežnikov letno, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Španija je prva članica Evropske unije, ki je z Nemčijo sklenila tovrsten dogovor. Pogovori z Italijo in Grčijo o podobnih dvostranskih dogovorih še potekajo. Nemški notranji minister Horst Seehofer je junija dejal, da želi dogovore skleniti do konca julija ali na začetku avgusta.

Španija postala glavna vstopna točka v Evropo

Julija je Španija postala glavna vstopna država članica Evropske unije za prebežnike, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, saj je Italija močno zaostrila migracijsko politiko in med drugim zaprla svoja pristanišča za humanitarne ladje, ki rešujejo brodolomce. Do 1. avgusta letos je tako v Španijo po morju prispelo več kot 23.000 ljudi, kar je več kot v vsem lanskem letu.

Nemška kanclerka in španski premier bosta po pričakovanjih govorila tudi o drugih dvostranskih vprašanjih in aktualnih evropskih temah. Med drugim naj bi razpravljala o poglobitvi gospodarske in denarne unije.

Poletni obisk na posestvu v narodnem parku

Sanchez in njegova žena Begona Gomez sta Merklovo in njenega moža Joachima Sauerja sprejela na posestvu v narodnem parku Donana okoli 50 kilometrov jugozahodno od Seville, kjer družina španskega premierja trenutno preživlja počitnice. Iz urada nemške kanclerke so sporočili, da si bo ta konec tedna vzela čas tudi za spoznavanje lepot naravnega parka, ki se razteza na 130.000 hektarjih površine.

J. R.