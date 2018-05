Na angleških volitvah laburistom več, konservativcem manj sedežev v lokalnih svetih

Hud poraz za Ukip

4. maj 2018 ob 21:55

London - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko se je britanska konservativna stranka na četrtkovih lokalnih volitvah v Angliji odrezala bolje od pričakovanj, je vseeno izgubila 31 sedežev v lokalnih svetih, opozicijski laburisti pa so jih pridobili 59.

Največ sedežev so sicer pridobili Liberalni demokrati. Laburistom vladajoči stranki sicer ni uspelo odvzeti ključnih londonskih okrajev.

Konservativci so po preštetih glasovih v 149 od 150 okrajev glede na volitve pred štirimi leti izgubili 31 sedežev v lokalnih svetih in jih imajo zdaj 1.330. Vodili bodo 46 okrajev, kar sta dva manj kot do zdaj.

Med drugim bodo vodili londonske okraje Barnet, kjer pred tem ni imela večine nobena stranka, ter Westminster in Wandsworth, kjer je premierkina stranka vladala že do zdaj, poroča BBC.

Premierka Theresa May je že zjutraj obiskala Wandsworth, kjer je kljub ohranitvi večine njena stranka izgubila osem sedežev v lokalnem svetu. "Laburisti so mislili, da bodo prevzeli oblast. To je bil eden izmed njihovih glavnih ciljev, v to so vložili vse, a jim ni uspelo," je povedala premierka. Dodala je, da bodo na tem gradili uspeh v prihodnosti.

Poleg tega so se konservativci dobro odrezali v okrajih, kjer so predlani na referendumu večinsko glasovali za izstop Velike Britanije iz Evropske unije, podporo pa je izgubila v okrajih, naklonjenih EU-ju.

Laburisti pridobili svetnike, izgubili okraj

Laburisti so v primerjavi z zadnjimi lokalnimi volitvami pridobili 59 sedežev v lokalnih svetih, tako da jih bodo imeli 2.310. Vodili bodo sicer en okraj manj kot do zdaj, torej 73. Po novem bodo vladali v Plymouthu, kar je vodja laburistov Jeremy Corbyn označil za "fantastičen izid".

Glede izidov na splošno je dejal, da je razočaran nad okraji, kjer so izgubili nekaj podpore, vendar pa je izide označil za solidne. Ti naj bi namreč stranki omogočali dober položaj in boj za zmago na prihodnjih splošnih volitvah.

Liberalni demokrati največ pridobili

Največ sedežev, 75, so pridobili Liberalni demokrati, kar pomeni, da jih bodo odslej imeli 536. Vodili bodo devet okrajev, štiri več kot do zdaj. Vodja stranke Vince Cable je bil navdušen predvsem nad zmago v Richmondu, ki so ga prevzeli od konservativne stranke. "To je zagotovo začetek vrnitve Liberalnih demokratov. Ne bo se zgodilo čez noč - tudi Rim ni bil zgrajen v enem dnevu," je povedal.

Protipriseljenska in islamofobna stranka Ukip je medtem doživela hud poraz, saj je glede na izide iz večine okrajev ostala zgolj pri treh sedežih v lokalnih svetih, pred tem pa jih je imela 126. Generalni sekretar stranke Paul Oakley je zanikal trditve, da je z njegovo stranko konec.

B. V.