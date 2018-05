Na dan zmage nad nacizmom tradicionalna vojaška parada v Moskvi

Med gosti Vučić in Netanjahu

9. maj 2018 ob 12:54

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V Moskvi so s tradicionalno vojaško parado zaznamovali dan zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni oziroma 73. obletnico kapitulacije nacistične Nemčije. Na paradi so predstavili skupno 159 vrst orožja in vojaške opreme.

"Naši ljudje so se bojevali do smrti. V nobeni državi ni bilo takšne invazije," je v govoru na paradi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril ruski predsednik Vladimir Putin.



Putin je današnji dan pred zbrano množico označil za praznik, ki je za vsako družino bil, je in bo svet. Ob tem je bil kritičen do tistih, ki po njegovem skušajo na novo napisati zgodovino in zmanjšati vlogo Sovjetske zveze pri kapitulaciji nacistične Nemčije. "Tega jim ne bomo nikoli dovolili," je bil odločen.

Razstava preizkušenega orožja

Na paradi so predstavili skupno 159 vrst orožja in vojaške opreme, od tega 75 vojaških letal. Veliko nove vojaške opreme na paradi so preizkusili v Siriji, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Na paradi so prvič predstavili dva ruska brezpilotna letalnika, vključno z novim brezpilotnikom korzar, ki lahko leti deset ur in do 160 kilometrov daleč. Leti lahko na 6000 metrih višine, piše ruski portal Gazeta.

Na ogled je bil tudi robotiziran tank uran 9, na katerem so nameščene protitankovske rakete, topovi in mitraljez. Uran 9, ki ga uradno imenujejo "večnamenski robotizirani bojni kompleks", sam locira tarčo, strel pa sproži vojak, ki sedi v oklepnem tovornjaku, oddaljenem do tri kilometre. Po navedbah AFP-ja ga je ruska vojska uporabila v Palmiri in Alepu v Siriji.

Na paradi je sodelovalo tudi daljinsko upravljano vozilo uran 6, namenjeno uničevanju min z varne razdalje. To vozilo so že uporabljali za razminiranje v sirskih mestih Palmira, Alep in Deir Ezor, kar je ruskim silam omogočilo vdor na območja pod nadzorom upornikov.

Ruska letala nad Moskvo

Nebo nad Moskvo so preleteli ruski lovci, bombniki in helikopterji. Letala mig-31 so nosila rakete kinžal (bodalo), ki naj bi dosegale desetkratno hitrost zvoka in imele nepredvidljivo pot do cilja.

Od tujih voditeljev sta se tradicionalne parade letos udeležila srbski predsednik Aleksandar Vučić in izraelski premier Benjamin Netanjahu.

B. V.