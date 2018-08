Na Danskem po prepovedi zakrivanja obraza kaznovali 28-letnico

HRW opozarja na diskriminatornost zakona

4. avgust 2018 ob 12:12

Købehavn - MMC RTV SLO

Po uveljavitvi prepovedi zakrivanja obraza v javnosti na Danskem v sredo so oblasti že kaznovale prvo žensko, in sicer 28-letnico, ki je nosila nikab.

Tamkajšnji mediji poročajo, da se je dekle najprej sporeklo z žensko, ki ji je poskušala sneti pokrivalo. Ko so prišli policisti in pregledali posnetke nadzornih kamer, so 28-letnico opozorili, da bo kaznovana, če ne bo slekla nikaba.

Petkov incident naj bi se zgodil v nakupovalnem centru v Horsholmu, 25 kilometrov severno od Købehavna. Policija je sporočila, da sta obe ženski kršili javni red in mir, ena od njiju pa je kršila zakon, ki prepoveduje zakrivanje. Ker ni izpolnila zahteve policistov, da sname pokrivalo, bo morala plačati 1.000 kron oziroma okoli 134 evrov kazni, poroča BBC.

Nekatere muslimanke so že dejale, da zakona ne bodo spoštovale. Za večkratne kršilce in kršilke je zagrožena kazen 10.000 kron.

"Diskriminatorni" zakon

Zakonodaja je povzročila proteste in kritike skupin za varstvo človekovih pravic. Prepoved se ne nanaša izrecno na nikab ali burko (nikab pušča odkrite oči, burka pa prekrije tudi te), a pravi, da bo "kdor koli, ki v javnosti nosi pokrivalo, ki prekriva obraz, kaznovan".

Organizacija za varstvo človekovih pravic Human Rights Watch je zakon označila za "diskriminatornega" in za "zadnjega v škodljivem trendu".

Lani je Evropsko sodišče za človekove pravice potrdilo podoben belgijski zakon, z razlago, da harmonija skupnosti prevlada nad posameznikovo pravico do verskega izražanja. Popolne ali delne prepovedi pokrival veljajo tudi v Franciji, Avstriji, Bolgariji in na Bavarskem.

