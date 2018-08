Na Hrvaškem plaz zasul dva prebežnika

Policijo na kraj nesreče pripeljali prebežniki

12. avgust 2018 ob 22:07

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

V gozdu v okolici Ogulina, jugozahodno od Karlovca na Hrvaškem, je hrvaška policija našla trupli dveh mladih prebežnikov, ki ju je zasul plaz kamenja.

Na kraj nesreče so policijo pripeljali prebežniki sami, vendar je bilo za zasuta fanta že prepozno. Skupina desetih prebežnikov, starih med 20 in 30 let, je v vas Tomići, osem kilometrov od kraja nesreče, prispela v soboto, poroča Hrvaška radiotelevizija (HRT).

Hrvaška policija dogodek še preiskuje, več informacij so napovedali za ponedeljek. Ni jasno, kam je policija odpeljala preživelo deseterico.

Prebežnika sirska državljana

Jutarnji list na svojih straneh sicer poroča, da naj bi bila ponesrečena mladeniča sirska državljana, ki sta se skupaj s preostalo skupino skušala prebiti do Trsta v Italiji. V gozdu so prespali, ponoči pa jih je presenetil plaz kamenja. Eden naj bi takoj umrl, drugi pa je bil hudo poškodovan, a je pozneje tudi on umrl. Stara naj bi bila 24 let, še navaja hrvaški časopis.

J. R.