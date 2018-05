Na Poljskem na tisoče ljudi protestiralo proti vladi

Protestniki vladi očitajo, da stopa po poti diktature

13. maj 2018 ob 10:36

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Na tisoče ljudi je v soboto protestiralo proti vladi in zahtevalo "svobodo, enakost in demokracijo" ter vrnitev Poljske na t. i. proevropsko pot. K protestom sta pozvali glavni opozicijski stranki ter nevladna organizacija Odbor za obrambo demokracije.

Več opozicijskih politikov in drugih govornikov v Varšavi je vladi pod vodstvom konservativne stranke Pravičnost in zakon (PiS) očitalo, da stopa po poti diktature in s pravosodno reformo koplje grob pravni državi.

"Takšne Poljske nočemo," so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočali udeleženci protestnega shoda, ki se je v večernih urah zaključil s koncertom znanih glasbenikov. Protest je po navedbah mestne uprave v Varšavi, ki je blizu opoziciji, pritegnil okoli 50.000 udeležencev, a je ta številka po oceni policije "za nekajkrat precenjena".

Zaradi pravosodnih reform se je poljska vlada zapletla tudi v spor z Evropsko komisijo, ki je decembra lani proti Poljski sploh prvič v zgodovini predlagala uporabo sedmega člena, ki predvideva možnost skrajnega ukrepa odvzema glasovalnih pravic.

Po oceni Bruslja reforme pomenijo, da je sodstvo pod političnim nadzorom vladajoče večine, pri čemer se ob odsotnosti sodne neodvisnosti pojavljajo resna vprašanja o učinkovitem izvajanju oz. upoštevanju prava EU-ja.

B. V.