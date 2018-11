Na protestih v Franciji proti dražjemu gorivu več kot 400 ranjenih

V soboto na ulicah 288.000 protestnikov

18. november 2018 ob 21:52

Pariz - MMC RTV SLO

Protesti proti dvigu cen goriva v Franciji se nadaljujejo že drugi dan, na njih pa je bilo ranjenih več kot 400 ljudi. Skoraj 300 protestnikov je bilo zaslišanih, je sporočilo notranje ministrstvo, 157 pa jih je pridržanih.

Protestov v soboto se je po podatkih ministrstva udeležilo 288.000 ljudi, številni pa so bili tudi v nedeljo.

Protestniki, oblečeni v rumene odsevne jopiče, po katerih je njihovo gibanje dobilo ime, so po državi postavljali cestne zapore. V soboto je bilo več kot 2.000 shodov po državi. Številni protesti so minili mirno, na nekaterih pa so nastala trenja med protestniki in vozniki, ki so se skušali prebiti mimo zapor.

V najhujšem incidentu je neka protestnica umrla, potem ko je voznica, katere vozilo so obkrožili protestniki, v paniki pospešila in zbila žrtev. Voznica je obtožena uboja, izpuščena pa je v zameno za varščino, poroča BBC.

Minister: Ponoči pretepi, napadi

Noč s sobote na nedeljo je na ulicah preživelo 3.500 protestnikov. Notranji minister Christophe Castaner je dejal, da je prihajalo do "napadov, pretepov, incidentov z noži". Protestniki so se pretepali med seboj, je dejal minister, ki je dodal, da je bilo na nekaterih prizoriščih veliko alkohola, kar je "privedlo do tega idiotskega vedenja". Po njegovih besedah je bilo poškodovanih več kot 400 ljudi, od tega 14 resno.

Številni protestniki so svoj bes uperili proti predsedniku Emmanuelu Macronu, ki ga obtožujejo, da ni v stiku z ljudmi. Predsednik se glede protestov še ni oglasil, spopada pa se padcem priljubljenosti.

Macron pravi, da je dvig cen goriva potreben, da ljudje prenehajo uporabljati fosilna goriva. Vlada je sicer napovedala več ukrepov za pomoč revnejšim družinam pri plačilu stroškov za energijo in prevoz.

A podpora protestom deluje široka. Glede na anketo inštituta Elabe skoraj tri četrtine vprašanih podpira "rumene odsevne jopiče", 70 odstotkov pa jih želi, da vlada prekliče dvig cen goriva.

Za 23 odstotkov višje cene

Cena dizla, najpogostejšega goriva za avtomobile v Franciji, se je v zadnjih 12 mesecih namreč dvignila za 23 odstotkov. Zdaj stane v povprečju 1,51 evra na liter, kar je največ po začetku tisočletja.

Macronova vlada je letos dvignila davek na izpust ogljikovodika za 7,6 centa na liter dizla in 3,9 centa na liter bencina kot del kampanje za čistejša vozila in goriva. Odločitev, da bodo s 1. januarjem 2019 dodatno povišali davek za 6,5 centa za dizel in 2,9 centa za bencin, je bila kaplja čez rob.

B. V.