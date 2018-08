Na vzhodu Ukrajine ubitih pet ukrajinskih vojakov, sedem je ranjenih

Separatisti za spopade obtožujejo ukrajinsko vojsko

23. avgust 2018 ob 18:53

Kijev - MMC RTV SLO, STA

Na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih pet ukrajinskih vojakov, sedem pa ranjenih, ko so branili območje pred separatisti, ki so skušali prevzeti nadzor, so sporočili z ukrajinskega obrambnega ministrstva.

Kot je dejal tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Dmitrij Guculjak, so bili štirje vojaki ubiti danes v peturni bitki na območju Luganska, sedem pa jih je utrpelo več poškodb. Proruski separatisti so po besedah tiskovnega predstavnika skušali prevzeti nadzor nad nadzornimi točkami pri vasi Krimsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Peti vojak pa je bil ubit v obstreljevanju drugje na konfliktnem območju, je dodal.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je dejal, da so ukrajinske vojake napadli s težkim topniškim orožjem. "Rusi (...) napadajo položaje naših vojakov, kršijo premirje," je dodal.

Separatisti na drugi strani za spopad krivijo ukrajinske vojake, češ da so oni kršili premirje.

Opravičilo Porošenka

Porošenko se je danes sicer opravičil državljanom in državljankam Ukrajine. "Pred več kot štirimi leti sem oznanil, da bo protiteroristična operacija trajala le nekaj ur in ne mesecev," je dejal. "Resnično mi je žal, da sem vam dal upanje, ki se ni uresničilo," je dodal.

Čeprav je bilo sklenjenih več dogovorov, ki so umirili nasilje na konfliktnem območju na vzhodu Ukrajine, do pravega premirja in konca prelivanja krvi še ni prišlo.

Konflikt na vzhodu Ukrajine se je začel aprila 2014, potem ko si je Rusija priključila ukrajinski polotok Krim. V konfliktu je umrlo več kot 10.000 ljudi.

B. V.