Navalnemu vendarle dovolili zapustiti Rusijo

V četrtek razsodba Evropskega sodišča za ČP

14. november 2018 ob 12:15

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Potem ko so mu v torek ruski pristojni organi preprečili pot v Strasbourg, je vodja opozicije Aleksej Navalni zdaj vendarle odpotoval na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Navalnemu so odhod preprečili zaradi neporavnane finančne kazni v višini 2,1 milijona rubljev (27.500 evrov), kar bi moral plačati v povezavi z obsodbo iz leta 2013. Državljanom Rusije lahko obmejni organi namreč preprečijo zapustiti državo, če imajo neporavnane dolgove ali kazni.

Navalni sicer zatrjuje, da nima neplačanih glob in da je bilo pred štirinajstimi dnevi, ko je zapustil državo, vse v redu. Dejal je, da so bile globe nenadne in nezakonito podane kot izgovor za prepoved potovanja v tujino. Napovedal je tudi, da bo zaradi stroškov, ki mu jih je povzročila prepoved, tožil zvezni urad za izvršbe.

V četrtek razsodba Evropskega sodišča za ČP

Ko je prišel na moskovsko letališče, od koder naj bi v torek prek Frankfurta odpotoval v Strasbourg ruske oblasti to preprečile. Dogodka niso oblasti želel komentirati, kasneje so le sporočile, da prepoved ne velja več, saj naj bi po njihovih besedah Navalni poravnav kazen. V sredo je opozicijski voditelj na družbenih omrežjih objavil fotografijo z mejnim policistom in pripisal "tokrat je bilo vse OK". "Odletel je," je potrdil tudi njegov odvetnik, Ivan Ždanov.

V četrtek bo Evropsko sodišče za človekove pravice razsojalo, ali sta bili njegovi aretaciji v tem letu v Rusiji politično motivirani. Oktobra so ga izpustili iz pripora v Moskvi, pred tem je moral za zapahi zaradi organizacije protivladnih protestov nazadnje preživeti 20 dni, že septembra pa je prestal 30-dnevno zaporno kazen zaradi organizacije protestov ob začetku leta.

T. J.