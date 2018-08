Nemčija bo namenila več sredstev za Palestince

Zomlot: Ameriška odločitev protimirovna

31. avgust 2018 ob 14:33,

zadnji poseg: 31. avgust 2018 ob 15:02

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemška vlada bo povišala finančno pomoč za Palestince v Gazi in na Zahodnem bregu prek programa Združenih narodov UNRWA, potem ko so ZDA ukinile 254 milijonov evrov pomoči, ki jo bodo namenile za druge projekte.

ZDA so sprejele odločitev o odvzemu dobršnega dela finančnih sredstev Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), ki pomaga več kot petim milijonom palestinskih beguncev v Jordaniji, Libanonu, Siriji, pa tudi Palestincem v Gazi in na Zahodnem bregu.

ZDA so agenciji zagotovile le 60 milijonov dolarjev od zagotovljenih 309 milijonov evrov (50 milijonov evrov od zagotovljenih 365 milijonov evrov). Administracija ameriškega predsednika se je tako odločile po navodilih predsednika Donalda Trumpa, in sicer po temeljiti reviziji programa pomoči za palestinska ozemlja. Trump je kot pogoj, da bi ZDA znova financirale omenjeno agencijo, zahteval, da se Palestinci vrnejo k pogajanjem z Izraelom.

Palestinci so ZDA že obtožili, da delujejo proti miru v regiji. Zaradi ukrepa pa je morala organizacija odpustiti znatno število ljudi, kar bo posledično vplivalo na življenja več kot tisoč ljudi, v Gazi in na Zahodnem bregu pa bodo morali zapreti svoje pisarne.

Vodja palestinske delegacije pri ZN-u Husam Zomlot je ameriško odločitev označil za protimirovno in vnovično potrditev dejstva, da Washington ne podpira več rešitve dveh držav, temveč popolnoma stoji za politiko izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

ZDA so sicer že januarja drastično zmanjšale financiranje agencije UNRWA, odnosi med ameriško in palestinsko stranjo pa so padli na najnižjo raven, potem ko je predsednik Trump priznal Jeruzalem za prestolnico Izraela.

Nemčija pripravljena vložek še zvišati

Nemški zunanji minister Heiko Maas je dejal, da bi bilo zaradi poteze ZDA lahko ogroženo delovanje Združenih narodov za begunce (UNWCR). "Izguba te organizacije bi lahko vodila v nenadzorovano reakcijo," je dejal.



Nemčija je UNRWA-ju že zagotovila 81 milijonov evrov za nemoteno delovanje in je pripravljena svoj vložek še zvišati. Zaveda se, da s svojo potezo sicer ne bo mogla nadomestiti 183 milijonov evrov (217 milijonov dolarjev) vrednega primanjkljaja, ki so ga pustile ZDA, in hkrati pozvale Evropsko unijo in druge države, naj storijo enako.



Agencija je bila ustanovljena leta 1949, po prvi arabsko-izraelski vojni, ko je bilo iz Izraela izgnanih okoli 700.000 Palestincev, Izrael pa je razglasil samostojno državo Izrael.

