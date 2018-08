Nemčija na poti k največjemu trgovinskemu presežku na svetu tretje leto zapored

Vlada želi zmanjšati presežek

21. avgust 2018 ob 10:29

Berlin - MMC RTV SLO

Nemčija je na poti, da bo imela že tretje leto zapored največji trgovinski presežek na svetu. Predvidoma 264 milijard evrov velik presežek pa bo zagotovo tarča kritik, tako v Nemčiji kot na tujem.

Presežek Nemčije bo tako veliko večji kot presežka najbližjih tekmic na področju izvoza, Japonske in Nizozemske, kaže v ponedeljek izdano poročilo inštituta za ekonomske raziskave Ifo v Münchnu.

Ifovo poročilo upošteva trgovanje z dobrinami, storitve in prihodke iz tujega premoženja. Trgovanje z dobrinami največ prispeva k presežku, in sicer več kot 200 milijard, sledijo prihodki iz tujih virov, ki dodajo okoli 63 milijard, na področju storitev pa bo imela Nemčija 18-milijardni primanjkljaj, poroča Deutsche Welle.

Zadnje številke potrjujejo prevlado Nemčije v svetu na področju izvoza, kar bo najverjetneje povzročilo kritike preostalih vodilnih držav. Ameriški predsednik Donald Trump je ravno Nemčijo izpostavil kot enega glavnih krivcev za 460 milijard dolarjev velik trgovinski primanjkljaj ZDA. Zagrozil je s povišanjem carin na uvoz tujih avtomobilov v ZDA, to pa je najpomembnejši izvozni artikel Nemčije.

Presežek ene države je primanjkljaj druge

Kritike na račun presežka se pojavljajo tudi v Nemčiji. Več skupin zahteva, da zvezna vlada presežna sredstva uporabi za spodbujanje povpraševanja in investicij. Direktor Inštituta IMK Gustav Horn je opozoril, da je "dejstvo, da imamo uvozni primanjkljaj, ker potrošniki in vlagatelji v Nemčiji ne postavljajo dovolj vprašanj". Sindikati ob tem že dlje časa pozivajo k dvigu plač.

Kot piše Deutsche Welle, pa nemški presežek še vedno presega mejo, ki jo EU in Mednarodni denarni sklad označujeta za trajnostno vzdržno, glede na to, da presežek ene države pomeni primanjkljaj in dolg za drugo.

Tiskovna predstavnica nemškega ministrstva za gospodarstvo pa je v ponedeljek dejala, da visok presežek ni "politični cilj" in da bi lahko imele vladne politike zgolj omejen vpliv. Dodala je, da želi vlada presežek zmanjšati s krepitvijo povpraševanja.

Medtem je Volker Treier, glavni analitik za trgovanje na tujih trgih pri nemški Industrijski in trgovski zbornici, pohvalil uspeh nemškega trgovanja. Po njegovih besedah je trgovinski presežek znak uspešnosti nemških podjetij in privlačnosti njihovih izdelkov, in to v zahtevnem mednarodnem okolju.

Ob tem je dodal, da veliko nemških podjetij s svojimi kapitalskimi presežki financira vlaganja po svetu. Nemška podjetja po ocenah zaposlujejo milijon ljudi na Kitajskem in več kot 850.000 v ZDA.

