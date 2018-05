Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 36,3 odstotka vseh deliktov so kraje, njihovo število se je v letu dni znižalo za 11,8 odstotka. Foto: EPA Dodaj v

Nemčija z najmanj kriminalnimi dejanji v 25 letih, a se Nemci počutijo manj varne

Mesto z največ kriminalnimi dejanji je Frankfurt

13. maj 2018 ob 21:19

Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Število kriminalnih dejanj v Nemčiji se je v lanskem letu zmanjšalo za 10 odstotkov in je najnižje v zadnjih 25 letih, razkriva statistika nemške policije.

Število vlomov, ki se je v prejšnjih letih povečevalo, je upadlo že drugo leto zapored. Nemški notranji minister Horst Seehofer je ob tem ugotovil, da je Nemčija v zadnjem letu postala bolj varna, je pa ob tem poudaril, da statistika ne gre z roko v roki s splošnimi občutki prebivalstva, saj se 44 odstotkov Nemcev danes, kljub drugačnim in nedvoumnim kazalcem, počuti manj varne.

Nevarnost, da ste v Nemčiji žrtev kaznivega dejanja, se je v preteklem letu zmanjšala, kaznivih dejanj je bilo lani 10 odstotkov manj kot leto poprej in najmanj od leta 1992. Vseh skupaj jih je bilo preko 5.700.000, pri čemer je največ, 36,3 odstotkov vseh deliktov, kraj, a se je njihovo število znižalo za 11,8 odstotka, število vlomov za 23 odstotkov, za 5 odstotkov manj je bilo število politično motiviranih napadov, a je še vedno zelo visoko in nemški notranji minister je na tiskovni konferenci, na kateri je predstavil pozitivno statistiko, obljubil boj proti vsem oblikam ekstremizma. "Zmanjšanje, ki se mi zdi še posebej pomembno, je, da se je kriminalnost zmanjšalo pri Nemcih in tistih, ki niso nemški državljani. Tudi med prišleki se je število kriminalnih dejanj zmanjšalo. Nemčija je postala bolj varna, a še ne dovolj. Še vedno je veliko dela za vse vpletene - zvezno vlado in dežele."

Nemci se počutijo manj varne

Seehofer je hkrati pojasnil, da se prebivalci kljub temu počutijo manj varne kot pred leti. Manj pozitivna je statistika okoli gospodarskega kriminala, kjer se je število kaznivih dejanj povečalo za 28,7 odstotka, več je tudi kriminalnih dejanj povezanih z drogami, za okoli 9 odstotkov, pa pri prekrških z orožjem in pornografiji. Porast je zabeležen tudi v številu napadov z antisemitskim ozadjem. Se je pa zmanjšalo število napadov na begunske namestitve za kar 69 odstotkov, a je vsak tak napada napad preveč, je poudaril Seehofer. Zaradi občutno nižje migracije se je zmanjšalo tudi število nelegalnih prehodov meje. Mesto z največ kriminalnimi dejanji pa je Frankfurt.

Polona Fijavž, RTV Slovenija