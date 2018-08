Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Grozljiva dejanja para sta šokirala Nemčijo. Foto: EPA Dodaj v

Nemka obsojena, ker je devetletnega sina po spletu ponujala za prostitucijo

Lani razbili pedofilsko združbo

7. avgust 2018 ob 11:11

Freiburg - MMC RTV SLO

Sodišče v Freiburgu je na 12 let in šest mesecev zapora obsodilo žensko, ki je na temnem spletu prodajala devetletnega sina pedofilom. Njen partner je bil obsojen na 12 let zapora.

48-letna Berrin Taha in 39-letni Christian Lais sta oba državljana Nemčije, ki živita v mestu Staufen pri Freiburgu. Bila sta glavna osumljenca pedofilske združbe, ki je delovala v okolici Staufna. Sodišče je par obsodilo za več dejanj – posilstva, spolnega napada na otroka, prisilne prostitucije in razširjanja otroške pornografije. Neki videoposnetek je prikazoval, kako sta devetletnega dečka med spolnimi zlorabami tudi verbalno žalila in poniževala. Deček je bil ves čas zvezan, oči pa je imel zakrite z masko.

Na sodišču sta priznala, da sta dečka prodala več pedofilom, da so ga spolno zlorabljali in da sta ga tudi sama zlorabljala. Zlorabljali so ga tako domačini kot tujci, na ta način pa sta v dveh letih zaslužila več tisoč evrov. Deček zdaj živi pri rejnikih.

Združbo razbili septembra lani

Nemški preiskovalci so med sojenjem dejali, da gre za eno najbolj okrutnih zlorab otrok, kar so ji bili priče do zdaj. Kriminalno združbo so razbili septembra lani. Aretirali so osem ljudi, poleg omenjenih Nemcev še štiri Nemce, Švicarja in Španca, ki so bili obsojeni na zaporne kazni od osem do deset let.

Temni splet je del svetovnega medmrežja, ki ga ni mogoče najti z običajnimi iskalniki, kot je Google, ampak s posebno programsko opremo.

A. P. J.