Orban naj bi bil jezen na Hrvaško zaradi tiralice za predsednikom uprave Mola

Slovenija še ovira Hrvaško na poti v OECD

22. november 2018 ob 18:35

Zagreb,Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška je pred dnevi obnovila tiralico za predsednikom uprave madžarske energetske družbe Mol Zsoltom Hernadijem, zaradi česar naj bi bil madžarski premier Viktor Orban izjemno jezen.

Orban namreč meni, da Hrvaška ni ravnala džentelmensko pri "zamenjavi" Hernadija za zeleno luč Madžarske pri vstopu Hrvaške v OECD.

Odnosi med Zagrebom in Budimpešto so že dolgo napeti zaradi odnosov med Molom in hrvaško energetsko družbo Ina ter zaradi hrvaških zahtev za izročitev Hernadija. To je bilo vidno tudi v madžarski zapori hrvaškega članstva v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), piše zagrebški Večernji list.

Časopis dodaja, da so se odnosi med državama izboljšali po 12. septembru, ko so poslanci vladajoče hrvaške stranke HDZ v Evropskem parlamentu nasprotovali sprožitvi postopka proti Madžarski zaradi kršitve temeljnih evropskih vrednot. Madžarska vladajoča stranka Fidesz je bila z njihovo potezo zadovoljna.

Ni znano, ali je bil pred glasovanjem v Evropskem parlamentu že sklenjen dogovor, a se je odnos Madžarske do hrvaškega vstopa v OECD potem spremenil, še poroča zagrebški časopis, ki se sklicuje na madžarski novičarski portal index.hu.

Orban: Hrvaška izdala Madžarsko

Madžarski portal je tudi prvi objavil, da je Orban jezen na Hrvaško zaradi obnovljene Interpolove rdeče tiralice za Hernadijem. Pričakoval je namreč, da bo Zagreb opustil zahtevo po izročitvi Hernadija v zameno za madžarsko soglasje članstvu Hrvaške v OECD-ju. Izjavil je, da je Hrvaška "izdala Madžarsko".

Hrvaška obtožuje Hernadija, da je z 10 milijoni evrov podkupil nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja, da bi Molu prepustil upravljavske pravice v Ini. Zagreb izročitev Hernadija, enega najvplivnejših Madžarov in Orbanovega prijatelja, zahteva od leta 2011.

Napoved "močnejših korakov Madžarske"

Orban je do zdaj ocenjeval spor s Hrvaško kot gospodarski in poslovni, a je tudi opozoril, da je Hrvaška zdaj dvignila spor na politično raven, ki bo "upravičil močnejše korake Madžarske". Madžarski premier je tudi nezadovoljen, ker so hrvaške oblasti v okviru preiskave v korupcijski aferi Spice v družbi Podravka zaslišale tudi predsednika uprave madžarske banke OTP Sandorja Csanyija.

Orban je sicer potrdil, da bo Hrvaško obiskal na začetku decembra, ko se bo srečal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Poudaril je, da Madžarska ne bo več blokirala hrvaškega članstva v OECD-ju.

Hrvaški mediji poudarjajo, da je Slovenija zdaj edina, ki še stoji na poti Hrvaške v OECD.

Zagreb: Ni potrebe za Orbanovo jezo

Hrvaški minister za gospodarstvo Darko Horvat je medtem sporočil, da ni nobene potrebe za Orbanovo jezo. Kot je dejal, ne iz medijev ne iz drugih oblik komunikacije ni videl, da bi madžarski premier kazal "kakršno koli posebno jezo".

Po Horvatovi oceni Orban ne bi potrdil, da bo prišel na Hrvaško na začetku decembra, če bi bil jezen. Glede vnovične tiralice za Hernadijem pa je dejal, da gre za čisto pravosodno vprašanje. Na novinarski konferenci na sedežu hrvaške vlade je povedal še, da bo hrvaška vlada v naslednjih nekaj mesecih končno odločila, ali bo od Mola odkupila delnice Ine.

Horvat je še izrazil upanje, da bo tudi Slovenija sledila Madžarski in odpravila nasprotovanje vstopu Hrvaške v OECD. Meni, da bi Hrvaška potem sredi prihodnjega leta začela resne pogovore o vstopu v to organizacijo.

MZZ: Stališče Slovenije se ni spremenilo

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so medtem pojasnili, da se stališče Slovenije ni spremenilo. Slovenija tako vztraja, da je spoštovanje načela vladavine prava pogoj za članstvo v OECD-ju, Hrvaška pa z nespoštovanjem arbitražne razsodbe o meji med državama tega pogoja ne izpolnjuje, sporočajo z ministrstva.

B. V.