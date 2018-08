Papež, ki zaradi zlorab "prosi za Božje odpuščanje", obtožen neukrepanja

Vatikan obtožb svojega nekdanjega veleposlanika v ZDA še ni komentiral

26. avgust 2018 ob 14:31

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Papež Frančišek nadaljuje obisk na Irskem, kjer je zaradi spolnih zlorab otrok, ki so jih zakrivili duhovniki, "prosil za Božje odpuščanje". Medtem je nekdanji vatikanski veleposlanik v ZDA papeža obtožil, da je ignoriral zlorabe.

Frančišek je obiskal Marijino svetišče v Knocku na zahodu države, kjer ga je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kljub dežju pričakalo okoli 45.000 ljudi. Kot je dejal, so ti "odvratni" zločini upravičeno sprožili ogorčenje ter ostajajo vir bolečine in sramu za katoliško skupnost. "Jaz osebno delim takšno mišljenje," je poudaril.

Dejal je, da Boga prosi za odpuščanje za zlorabe, zaradi katerih se mnogi počutijo izdane. "Blagoslovljeno mater Marijo prosim, naj se zavzame za vse preživele in za vsakega člana naše krščanske družine v odločnosti, da se takšne stvari nikoli več ne ponovijo," je dejal. Po njegovih besedah so zlorabe odprta rana, ki zahteva odločna in neomajna dejanja.

V soboto se je papež sestal tudi z žrtvami spolnih zlorab. Med zlorabami na Irskem pa so bile tudi nezakonite posvojitve številnih otrok neporočenih žensk, pri katerih sta sodelovali država in Katoliška cerkev.

Očitek, da je Frančišek osebno ignoriral obtožbe o zlorabah

Vzdušje je ob obisku poglavarja Katoliške cerkve zaradi nedavnega razkritja obsežnih in dolgoletnih spolnih zlorab otrok v ZDA napeto, dodatno pa ga je zaostrilo pismo nekdanjega vatikanskega veleposlanika v ZDA nadškofa Carla Marie Vigana, objavljeno v ameriškem katoliškem časniku National Catholic Register.

Vigano je namreč Frančiška obtožil, da se ni zmenil za obtožbe glede ameriškega kardinala Theodora McCarricka, ki je moral prejšnji mesec odstopiti. Kot je zapisal, je papeža leta 2013 obvestil o obtožbah, a se je ta nanje odzval le z umikom sankcij, ki jih je proti McCarricku uvedel njegov predhodnik Benedikt XVI. "Najmanj od 23. junija 2013 je vedel, da je McCarrick serijski plenilec. Vedel je, da je podkupljiv, a je jamčil zanj vse do bridkega konca," je dodal. Vatikan obtožb ni želel komentirati.

Poziv k dejanjem, ne zgolj besedam

Irski premier Leo Varadkar, ki je uspešno vodil kampanjo za poroke istospolnih parov in rahljanje stroge zakonodaje o splavu, je Frančiška ob obisku neposredno pozval, naj ukrepa proti zlorabam in poskrbi, da bodo žrtve po vsem svetu dosegle pravico. "Besede naj preidejo v dejanja," je dejal. Precej oster je bil že ob začetku papeževega obiska in je spolne zlorabe označil za madež na Katoliški cerkvi.

Papež bo zvečer daroval mašo v dublinskem parku Phoenix, kjer naj bi ga pričakalo pol milijona vernikov. Gre za prvi obisk papeža na Irskem od leta 1979, ko je to državo obiskal Janez Pavel II.

B. V.