Pariz: Na protestih znova izbruhnilo nasilje, že več kot 120 pridržanih

Macron s spravljivejšim tonom, a brez popuščanja huliganom

1. december 2018 ob 13:02,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 14:43

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Tretji konec tedna protestnih shodov zaradi visokih cen goriva in drugih življenjskih dobrin v Parizu znova zaznamuje nasilje. Nekaj sto protestnikov je skušalo prebiti policijski kordon, policisti so uporabili solzivec, vodne topove ter dimne bombe. Po zadnjih podatkih je pridržanih več kot 120 ljudi, 20 ljudi je ranjenih.

Policija je sporočila, da je pridržala 122 ljudi, pri tem pa opozorila, da so se v Gibanje rumenih jopičev (protestniki so oblečeni v prepoznavne rumene jopiče, v francoščini gilets jaunes) pomešali pripadniki skrajno desničarskih in skrajno levičarskih skupin. Gibanje rumenih jopičev je nastalo spontano zaradi jeze ob vse višjih življenjskih stroških, zaradi katerih se številni Francozi komaj prebijajo iz meseca v mesec. Že več kot dva tedna nezadovoljni protestniki zapirajo ceste in protestirajo po mestih po celotni državi. Gre za eno največjih protestnih gibanj, s katerimi se spoprijema francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na čelu države leto in pol.

V okolici Slavoloka zmage, na začetku Elizejskih poljan, se je danes zbralo več sto protestnikov, oblečenih v rumene odsevne jopiče, ki so sedeli na tleh, prepevali marseljezo in vzklikali "Macron, odstopi!". Policija je omejila dostop do glavne pariške avenije in preišče vsakogar, ki želi po njej.

Niže na Elizejskih poljanah so zakrinkani protestniki še pred začetkom današnjega shoda podirali ovire in metali predmete v policiste, drugi pa so postavili nove ovire in jih zažigali, poroča Reuters. Po navedbah tiskovne predstavnice francoske policije Johanne Primevert so bili ranjeni trije policisti in sedem protestnikov, kasneje se je številka povišala na 20. "Ti huligani so manjšina in zanje na teh protestih ni prostora," je dejal tiskovni predstavnik vlade Benjamin Griveaux. Za varnost skrbi 5.000 pripadnikov varnostih sil. "Naša odgovornost je, da se vse dobro izteče," je dejal notranji minister Christophe Castaner. Protestnike je pozval k dialogu.

Po podatkih francoskega premierja Edouarda Philippa, ki je obiskal pariško policijsko postajo, se je po vsej Franciji zbralo manj kot 36.000 protestnikov, v Parizu pa 5.500. V Strasbourgu je odšlo na ulice okoli 500 ljudi, proti katerim je policija prav tako uporabila solzivec. Medtem pa je v Nantesu približno 30 protestnikov vdrlo na vzletno-pristajalno stezo tamkajšnjega letališča. Vse so odstranili brez incidentov.

"Kakšno sporočilo želijo rumeni jopiči sporočiti danes? Da bomo Francijo zažgali ali poiskali rešitev? To nasilje se mi zdi absurdno," je dejala ena od vidnejših aktivistk gibanja Jacline Mouraud.

Macron je v torek dejal, da razume jezo volivcev iz manjših krajev, za katere je dvig cen goriva velik pritisk, hkrati pa je poudaril, da se za spremembo politike ne bo odločil zaradi huliganov.

V Parizu so sicer za danes napovedani trije protestni shodi, med drugim bodo sindikati protestirali proti brezposelnosti, ločeno pa bo potekal tudi shod proti rasizmu.

K. T.