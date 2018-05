Pašinjanu ni uspelo postati armenski premier. Napovedana splošna stavka.

Podprlo ga je premalo poslancev in poslank

1. maj 2018 ob 20:36,

zadnji poseg: 1. maj 2018 ob 21:34

Erevan - MMC RTV SLO, STA

Armenski parlament na izredni seji ni izvolil novega predsednika vlade. Edini kandidat za premierja je bil vodja opozicije Nikol Pašinjan, ki pa ni dobil zadostnega števila glasov za izvolitev.

42-letnega Pašinjana je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP namreč podprlo 45 poslancev in poslank, 55 jih je bilo proti. Za izvolitev je potreboval 53 glasov. Pašinjan je pred glasovanjem poslance posvaril pred "političnim cunamijem", če ga ne bodo podprli.

Ko je postalo jasno, da ne bo dobil zadostne podpore, je v nagovoru poslancev in poslank Pašinjan dejal, da je vladajoča Republikanska stranka "napovedala vojno armenskemu ljudstvu".

Pred sejo parlamenta so se na shodu zbrali Pašinjanovi podporniki. Po glasovanju je Pašinjan na tisoče svojih privržencev pozval k državljanski nepokorščini, poroča BBC. Pozval je k splošni stavki, ki naj se začne v sredo zjutraj, vključevala pa naj bi tudi zapore cest, železnic in letališč. "Revolucija ljubezni in strpnosti se nadaljuje," je dejal množici.

Pašinjan, ki obljublja, da bo izkoreninil korupcijo, revščino in nepotizem, napoveduje pa tudi predčasne volitve, bi ob izvolitvi nasledil Serža Sargsjana, ki je prejšnji teden odstopil zaradi množičnih protestov.

Armenijo so v zadnjih dveh tednih zajeli množični protesti proti Sargsjanu, ki jih je vodil prav Pašinjan. Zahtevali so odstop 63-letnega nekdanjega predsednika države, ki je sredi meseca prevzel položaj predsednika vlade. V času mandata predsednika države je polpredsedniški sistem spremenil v parlamentarnega, po mnenju kritikov zato, da bi se izognil ustavno določeni omejitvi mandatov na čelu države.

B. V.