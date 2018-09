Podjetje v Barceloni povzročilo ogorčenje s predlogom kapsul za delavce

Najemnine predstavljajo veliko težavo v Španiji

7. september 2018

Barcelona - MMC RTV SLO

Špansko podjetje Haibu 4.0 je povzročilo ogorčenje z načrtom izdaje v najem zelo majhnih kapsul za delavce z nizkimi dohodki, v katerih bi ti živeli drug zraven drugega.

Projekt, imenovan Haibu, kar po japonsko pomeni panj, bi bil po mnenju podjetja rešitev za pomanjkanje domovanj v Barceloni, ki bi si jih lahko ljudje privoščili. Omenjene kapsule, velike zgolj 2,4 kvadratnega metra, želi podjetje dajati v najem za 200 evrov mesečno, poroča Guardian.

Lokalne oblasti v mestu pa so zavrnile izdajo dovoljenj, saj je, kot so dejali, tako majhna stanovanjska površina neprimerna za ljudi. "Kopičenje ljudi, drugega na drugem, je na srečo prepovedano. Zakon ne dopušča takšnega tipa namestitve," je dejala županja Barcelone Ada Colau, sicer nekdanja aktivistka ravno na področju stanovanjske problematike in prisilnih izselitev.

Čeprav ni dobilo dovoljenja, pa je podjetje Haibu 4.0 začelo graditi prvih osem kapsul, ki naj bi jih končali do konca septembra. Vsaka naj bi imela posteljo, televizijo, prostor za odlaganje in vtičnice. Podobne naj bi bile kapsulam, ki jih na Japonskem vse več postavljajo za turiste.

Projekt kapsul bo obsegal tudi območje s kuhinjo, prostor za počitek in kopalnice, v mesečno najemnino pa bodo vključeni stroški uporabe in brezplačnega interneta.

Na spletni strani projekta piše, da je kapsula omejena na ljudi, stare od 25 do 45 let, ki imajo plačo v znesku najmanj 450 evrov na mesec. Podjetje je dejalo, da je zanimanje za kapsule izkazalo 500 ljudi.

V podjetju priznavajo, da takšna kapsula ne predstavlja ustreznega bivanja. "Nihče si tega ne želi zase. A nihče tudi noče plače v znesku 500 evrov, pa na žalost obstajajo. Namesto da ljudje živijo na ulici, ponujamo tole," je dejala Victoria Cerdan iz podjetja.

Kapsule kot "krste"

Projekt je bil deležen številnih kritik na družbenih omrežjih, pa tudi med politiki. Íñigo Errejón, vidni poslanec levega Podemosa, je tako zapisal: "Podobne hiše so na pokopališču. Imenujejo se krste".

V Španiji sicer poteka ostra razprava o vse višjih najemninah, še posebej v velikih mestih, kot je Barcelona. Povprečna najemnina je med letoma 2014 in 2017 narasla za 28,7 odstotka in znaša 903 evre, kažejo podatke mestne občine.

V Španiji znaša povprečna plača 1.880 evrov, med mlajšimi od 30 let pa manj kot 1.300 evrov, zaradi česar je zelo težko najeti stanovanje.

Dormir en 2,4 metros cuadrados pagando 200 euros al mes: un proyecto de "pisos-colmena" causa indignación en España #Barcelona #AFP https://t.co/9LFeADMhkJ — Dani Bosque (@danibosque) 6 September 2018

