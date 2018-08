Pred 74 leti so nacisti usmrtili več kot 3.000 Romov

2. avgust - dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi

2. avgust 2018 ob 09:24

Ljubljana/Bruselj

2. avgust je mednarodni dan spomina na žrtve porajmosa, nacističnega genocida nad Romi. To je spomin na 2. avgust leta 1944, ko so nacisti v taborišču Auschwitz-Birkenau uničili tamkajšnji Zigeunerlager (cigansko taborišče) in usmrtili več kot 3.000 Romov.

Gre za največjo usmrtitev Romov naenkrat. Skupno naj bi v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau umrlo 21.000 Romov, ki so jih pripeljali iz 14 evropskih držav. Poleg tega so usmrtitve Romov potekale še v drugih taboriščih. Med drugo svetovno vojno med letoma 1939 in 1945 so nacisti po novejših ocenah usmrtili okoli pol milijona Romov, nekateri menijo, da celo milijon in pol.

Iz Slovenije so decembra leta 1943 v Auschwitz-Birkenau odpeljali 77 Romov. Po doslej zbranih podatkih so razen šestih v Auschwitzu tudi umrli. Preostala šesterica je umrla v drugih nemških taboriščih.

V Sloveniji bodo letošnji mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi obeležili s projekcijo filma Sidonija, ki prikazuje tragično usodo v Auschswitzu umrle romske deklice, in simpozijem z naslovom Genocid v drugi svetovni vojni in posledice genocida, ki so prisotne v različnih oblikah na območju nekaterih držav Evrope. V Sloveniji je bila prva javna spominska prireditev, posvečena žrtvam porajmosa, leta 2014 v okviru projekta Kamnite solze.

Boj proti anticiganizmu, antisemitizmu, rasizmu in drugim oblikam nestrpnosti

Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi znova potrdila svojo odločno zavezanost boju proti anticiganizmu, antisemitizmu, rasizmu in drugim oblikam nestrpnosti.

Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova sta v skupni izjavi zapisala, da so Romi pozabljene žrtve holokavsta. Opozorila sta tudi, da se sedem desetletij po holokavstvu Sinti in Romi vsak dan še vedno soočajo s sovraštvom, nasiljem, diskriminacijo in rasizmom. Poleg tega mnogi še vedno nimajo dostopa do osnovnih dobrin, kot so dostojna stanovanja, izobraževanje in zdravstveno varstvo.

"Dolžnost vseh držav članic EU-ja je zagotoviti učinkovite politike, da ne pozabimo preteklih zločinov, varovati in ohranjati zgodovinsko pomembne kraje ter spodbujati izobraževanje in raziskave na tem področju. Dolžnost vseh nas v EU-ju pa je, da dostojanstveno in spoštljivo ravnamo s sodržavljani, zlasti z najranljivejšimi člani družbe," sta zapisala.

