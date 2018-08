Foto: Pri Genovi se je zrušil avtocestni viadukt; več deset žrtev

Viadukt je bil obnovljen leta 2016

14. avgust 2018 ob 12:48,

zadnji poseg: 14. avgust 2018 ob 13:45

Genova - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na avtocesti pri Genovi v Italiji se je zrušilo okoli sto metrov avtocestnega viadukta. Italijanski reševalci so dejali, da je umrlo "več deset" ljudi.

Italijanski mediji poročajo, da so med ruševinami tudi ljudje in vozila. Viadukt Morandi se je zrušil na gosto naseljeno območje. Po poročanju očividcev je bilo v času zrušenja na viaduktu osem ali devet vozil. Prizor je opisal kot "apokaliptičen".

Pristojni domnevajo, da je pod ruševinami več deset vozil. Viadukt se je opoldne v hudem neurju zrušil na industrijsko območje in železniške tire. Del viadukta se je zrušil na skladišče občinskega komunalnega podjetja. Reševalci so na kraju zrušenja našli tudi nekaj avtomobilov in tovornjakov, ki so ob zrušenju zgrmeli v globino.

Reševanje ovira močan dež

Na kraju nesreče so številne ekipe gasilcev, policistov in reševalcev pa tudi vodniki reševalnih psov, ki bodo v močnem dežju pod ruševinami pomagali iskati morebitne žrtve. Vremenoslovci so zaradi deževja na tem območju razglasili oranžni alarm.

Italijanski minister za promet Danilo Toninelli je dejal, da se zdi, da se je "zgodila grozna tragedija" in da pozorno spremlja dogajanje. Tudi notranji minister Matteo Salvini je sporočil, da spremlja razmere.

Gre za most na avtocesti A10, ki po viaduktih teče nad mestom. Viadukt je dolg nekaj več kot kilometer in visok 90 metrov.

Viadukt obnovili pred dvema letoma

Viadukt naj bi se zrušil, ker je popustila njegova struktura. Omenjena avtocesta je bila zgrajena leta 1967, obnovitvena dela na mostu pa so bila končana leta 2016. Omenjena avtocesta je ena glavnih prometnic v italijanski pokrajini Ligurija.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

Il crollo del ponte #Morandi a #Genova è una tragedia di proporzioni immani. Sto seguendo passo passo le operazioni di soccorso in contatto con i ministri @DaniloToninelli e @luigidimaio. Chiunque si trovi sul posto dia notizie, prego che non ci siano vittime pic.twitter.com/sNEjw0KuSF — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

A. P. J., foto: EPA