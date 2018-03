Priština kosovskim Srbom grozi z novimi aretacijami

Vučić za dialog s Prištino

28. marec 2018 ob 18:08

Priština/Beograd - MMC RTV SLO, STA

Kosovo je predstavnikom stranke kosovskih Srbov Srbske liste zagrozilo z aretacijo, če bodo ustanovili skupnosti srbskih občin. Srbi vztrajajo, da bodo to storili 20. aprila.

Kosovski minister za infrastrukturo Pal Lekaj je za kosovske medije poudaril, da je ustanovitev skupnosti srbskih občin v nasprotju s kosovsko ustavo in z zakoni. Vodja urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić, ki so ga na Kosovu nedavno priprli, pa se na njegove besede ni oziral in je napovedal, da bodo kosovski Srbi vztrajali pri ustanovitvi skupnosti.

Sporni sporazum z Brusljem

Srbija in Kosovo sta se leta 2013 z bruseljskim sporazumom dogovorila o ustanovitvi skupnosti, ki bi kosovskim Srbom zagotavljala neko vrsto avtonomije. Kosovsko ustavno sodišče je nato dve leti pozneje razsodilo, da so nekateri členi bruseljskega dogovora v nasprotju s kosovsko ustavo. Kosovske oblasti so zato sporočile, da bi lahko to popravili s statusom skupnosti, a je Beograd sporočil, da popravki niso mogoči, in je vztrajal pri ustanovitvi skupnosti na podlagi bruseljskega sporazuma. Kosovske oblasti se bojijo, da bi se Beograd prek omenjene skupnosti še naprej vmešaval v kosovske zadeve.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem v Beogradu potrdil pripravljenost na nadaljevanje dialoga s Kosovom kljub najnovejšim napetostim, ki jih je sprožila Đurićeva aretacija v Mitrovici. Hkrati se je zavzel za spremembe formata dialoga, vendar podrobnosti niso znane.

"Če prihaja do najhujših konfliktov, do najhujših vojn, potem si moramo prizadevati za rešitev s pogovori," je dejal po srečanju z visoko zunanjepolitično predstavnico Evropske unije Federico Mogherini.

A. P. J.