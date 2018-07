Prve težave za Sancheza - španski parlament zavrnil predlog proračuna

Manjšinska vlada socialistov skoraj brez vsake podpore

27. julij 2018 ob 21:27

Madrid - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Španski parlament je na glasovanju zavrnil predlog vladnega proračuna manjšinske vlade Pedra Sancheza, kar že sproža vprašanja o politični stabilnosti v državi.

Le 88 poslancev je glasovalo za predlog proračuna, ki bi med letoma 2019 in 2021 omilil varčevalne ukrepe za zmanjšanje javnega dolga. Poleg poslancev Sanchezovih socialistov so predlog podprli štirje poslanci iz vrst baskovske stranke PNV. 173 poslancev je glasovalo proti, 86 se jih je vzdržalo, trije se glasovanja niso udeležili.

Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, so bili poslanci leve stranke Podemos in več regionalnih strank, ki so 1. junija socialiste podprle pri predlogu nezaupnice proti nekdanjemu premierju Marianu Rajoyu in Sanchezu pomagale priti na položaj, večinoma vzdržani. Nasprotujejo namreč predvideni zgornji meji za proračunske izdatke in bi bili pripravljeni tudi na dodatno zadolževanje države.

Na drugi strani so poslanci konservativne Ljudske stranke, liberalnega Ciudadanosa in več manjših regionalnih strank glasovali proti predlogu proračuna, ker želijo še strožje varčevalne ukrepe. Finančna ministrica Maria Jesus Montero je napovedala, da bo vlada v mesecu dni predstavila nov predlog proračuna.

Novi premier proračunskega predloga ne more sprejeti brez podpore strank, ki so mu pomagale priti na položaj. Vlada se je v četrtek sicer sestala z nekaterimi predstavniki strank, ki podpirajo vlado v parlamentu, vendar so se po navedbah anonimnih virov njihova stališča preveč razhajala, da bi lahko dosegli dogovor.

Sanchez zavrača predčasne volitve

Sanchez naj bi po njihovih navedbah v četrtek dejal, da se zaveda, da parlament morebiti predloga vlade ne bo podprl, ob tem pa zavrnil morebiten sklic predčasnih volitev. Redne volitve so predvidene za leto 2020. Viri blizu premierja so sicer opozorili, da bi Španci vendarle lahko šli na volišča že prej, če opozicija in zavezniki v parlamentu ne bodo podprli vlade.

"Konec političnih medenih tednov"

Poraz v parlamentu je hud udarec za španskega premierja, ki je do zdaj užival "politične medene tedne", navaja Reuters. Ugled med volivci, mediji in opozicijo si je dvignil tudi s tem, da je v novo ministrsko ekipo imenoval večino žensk.

Kot premier je imenoval novega vodjo javne radiotelevizije RTVE, spremenil vladno retoriko proti katalonskim separatistom in se sestal z novim katalonskim predsednikom Quimom Torro, sprejel od Italije zavrnjenih več sto prebežnikov z ladje Aquarius in se zavezal k odstranitvi ostankov španskega diktatorja, generala Francisca Franca, iz mavzoleja, ki ga financira država.

J. R.