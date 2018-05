Puigdemont za predsednika Katalonije predlagal političnega novinca

Torra je iz stranke Skupaj za Katalonijo

Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont se je odločil, da ne bo predsednik pokrajine in je za ta položaj predlagal političnega novinca Quima Torro.

Puigdemont je po poročanju BBC-ja Torro iz njegove stranke Skupaj za Katalonijo (JxCat) predlagal na videoposnetku iz Nemčije, kjer se nahaja na begu pred španskimi organi pregona.

Katalonija je lani izvedla referendum o neodvisnosti od Španije, a ga je ustavno sodišče razglasilo za neustavnega. Španska vlada je prevzela neposreden nadzor nad pokrajino, vidne zagovornike neodvisnosti pa so oblasti bodisi aretirale bodisi so jim z aretacijo zagrozile, zaradi česar so pobegnili. Med njimi je tudi Carles Puigdemont.

Decembra so bile izvedene volitve, a nobena katalonska stranka ni osvojila absolutne večine. Večino v regionalnem parlamentu pa ima skupina političnih sil, ki zagovarjajo neodvisnost, a ni uspela izvoliti predsednika.

Do zdaj se namreč kandidati, ki so jih te stranke izbrale, niso mogli udeležiti parlamentarnih sej, na katerih bi jih izvolili, saj so obtoženi upora zaradi njihove vloge v oktobrskem referendumu.

Puigdemont se ni vrnil iz tujine, Jordi Sánchez, drug kandidat, ki so ga predlagali zagovorniki neodvisnosti, pa je v zaporu.

