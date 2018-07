Rim kljub prepovedi ESČP-ja prazni romsko naselje

Selveta Nemeti: "Nismo živali, smo ljudje"

26. julij 2018 ob 18:13

Rim - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Rimu je policija izselila Rome iz sicer zakonitega naselja, v katerem je živelo okoli 300 ljudi, čeprav je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odredilo začasno prepoved.

Naselje River Village naj bi bilo eno najbolj urejenih v Italiji. V naselju naj bi bilo 127 gospodinjstev, prebivalci pa so živeli v avtodomih, prikolicah in manjših montažnih hišah. Vseh 180 otrok je redno obiskovalo šolo, je za The Local Italy povedal ustanovitelj Nacionalnega združenja Romov Marcello Zuinisi. Naselje je nastalo je na območju nekdanjega kampa na severu mesta, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Prebivalci trdijo, da so policisti pri razseljevanju ravnali nasilno, kar pa policija zanika, poroča BBC.

Končno bo naselje porušeno. Na prvem mestu so zakonitost, varnost in spoštovanje," je tvitnil notranji minister Matteo Salvini. Pred časom je sicer ocenil, da zaradi številnih nezakonitih romskih naselij v Rimu velja kaos. Po njegovih ocenah v Italiji 30.000 od skupno 150.000 Romov živi v taboriščih.

Rimska županja Virginia Raggi je sporočila, da so vsem ponudili alternativne namestitvene možnosti. Naselje bodo uradno izpraznili zaradi "sanitarnih težav", so sporočile rimske oblasti.

Salvini je sprva napovedal popis vseh Romov v Italiji, tudi z razlogom, da bi ugotovili njihova državljanstva. "Na žalost moramo obdržati italijanske Rome, saj jih ne moremo deportirati," je takrat navrgel. "To ni diskriminacija. Zahtevamo le enake pravice in dolžnosti za vse državljane," pravi zdaj.

Pomožni škof v Rimu Paolo Lojudice je mestnim oblastem očital, da za manjšine nimajo nobenih načrtov. "Nasilne akcije", kot je čiščenje taborišča, po njegovih besedah ne služijo ničemur, saj bi se morali zadeve lotiti z bolj dolgotrajnimi cilji, kot je na primer družinam ponuditi parcelo, kjer bi si lahko ustvarile življenje.

"Romski načrt" razselitve

Mestne oblasti so v sklopu "Romskega načrta" predvidele izpraznitev treh uradno priznanih naselij - River Villagea, La Barbute in Monachine. Izselitev naj bi omogočila boljši dostop do izobrazbe, zaposlovanja in zdravstva za romsko populacijo.

Avtorica načrta Monica Rossi je pojasnila, da so vsaki družini ponudili 800 evrov mesečne subvencije za obdobje dveh let, če v tem času na trgu kupijo svojo nepremičnino, kar pa so Romi odklonili. Najranljivejšim med Romi sicer nudijo tudi namestitev v posebnih centrih. Kritiki opozarjajo, da je bil načrt osnovan brez kakršnegakoli posvetovanja z romsko skupnostjo.

V Rimu je po poročanju italijanskega The Locala 17 romskih naselij, med njimi je šest uradno priznanih.

"Nismo živali, smo ljudje"

Praznjenje romskih naselij v italijanski prestolnici poteka že od konca junija. "Zbudili so nas sredi noči in nam povedali, da so prikolice lastnina občine in da moramo oditi," je po izselitvi povedala 25-letna Selveta Nemeti s Kosova, ki pa v Italiji živi že od svojega tretjega meseca starosti. "Ni prav, da nas obravnavajo tako. Nismo živali, smo ljudje," je dejala za Reuters.

J. R.