Salvini na množičnem shodu Lige pozval k enotnosti Italijanov

Prvi shod separatistične Severne Lige Salvini organiziral leta 2015

8. december 2018 ob 19:41,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 20:15

Rim - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Najmočnejša italijanska stranka, nacionalistična Liga, je na Ljudskem trgu v Rimu priredila svoj vsedržavni shod pod geslom Italija znova dviguje glavo, ki se ga je udeležilo 80.000 ljudi.

Voditelj Lige, notranji minister Matteo Salvini, se je med govorom zavzel za enotnost Italijanov in zbrane pozval, naj ga podprejo pri pogovorih z Evropsko unijo.

Opozicija je brez uspeha pozivala, naj Liga zaradi nesreče v diskoteki blizu Ancone odpove shod, a so se na začetku spomnili žrtev z minuto molka. "Praznik ne more biti pravi praznik, ker je preteklo noč umrlo šest najstnikov, ki so se želeli zabavati," je dejal Salvini.

Prvi govorci so bili Ligini ministri, ki so zagovarjali krščanske simbole v šolskih prostorih, več spodbud za rodnost Italijanov in manj pomoči prebežnikom.

Sledila je Salvinijeva vrnitev na oder ob spremljavi Puccinijevega opernega verza: "Ob zori bom zmagal." In kmalu citat Benita Mussolinija: "Seveda ne morem ponoviti njegovih besed: Veliko sovražnikov, veliko časti. Obtožili bi me nostalgije po tistem obdobju, ki je pa nimam. In prav dobro mi gre brez sovražnikov."

Salvini se je med govorom večkrat skliceval na Boga; napadal nedefinirane "vzvode moči" in Evropo pozval, naj ne razmišlja o decimalkah. Obljubil je, da bo vlada z Gibanjem petih zvezd ostala na oblasti pet let.

Italijanska poslanska zbornica je v Rimu potrdila italijanski proračun, ki mu nasprotuje Evropska komisija v Bruslju. Za proračun je glasovalo 312 poslancev, 146 jih je bilo proti. Še pred božičem bo glasovanje o proračunu v italijanskem senatu.



Salvini obljublja evropske sanje

"Nekdo je izdal evropske sanje. Evropski skupnosti bomo dali novo moč in ji pognali kri po žilah. Temeljila bo na spoštovanju, delu, gospodarskem in družbenem napredku," je notranji minister dejal pred majskimi evropskimi volitvami.

Salvini je prvi shod Severne lige v Rimu priredil leta 2015, ko je imela stranka petodstotno podporo. Nič več severno Ligo zdaj podpira 35 odstotkov Italijanov, podpora pa še raste.

VIDEO Provladni shod v Rimu na pobudo Lige

J. R., Janko Petrovec, RTV Slovenija