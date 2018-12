Salvini: Nova zakonodaja daje več pravic pravim beguncem

Grožnja z odstopom od misije Sophia

5. december 2018 ob 13:16

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijanski notranji minister Matteo Salvini se je odzval na kritike strožje zakonodaje o migracijah. Pravi, da zakonodaja kaznuje "tiste, ki so služili milijarde na račun nezakonitih migracij".

Kritiki pravijo, da bi zaradi nove zakonodaje lahko na tisoče prosilcev za azil ostalo na cesti, ker bi izgubili svoje mesto v namestitvenih centrih. V preteklih dneh so se namreč zvrstila poročila, kako so zaradi nove zakonodaje številne prebežnike vrgli iz teh centrov, ki jih financira država. Razlog za izgubo strehe nad glavo je, da prebežniki s t. i. humanitarno zaščito ne prejemajo več državne podpore. Več organizacij za človekove pravice je objavilo uradne dokumente, v katerih italijanska vlada poziva namestitvene centre, naj izženejo prebežnike s humanitarno zaščito. Časnik La Repubblica je pisal, da bi to lahko prizadelo do 40.000 prebežnikov.

Italijanski parlament potrdil zakonodajo

Humanitarno zaščito so pred novo zakonodajo prejemali ljudje, ki se niso kvalificirali za azil, ampak so pristojne oblasti presodile, da si zaslužijo zakonito bivanje v Italiji, bila je torej posebna kategorija dovoljenj za bivanje. Salvinijeva reforma je to kategorijo odpravila, ker so mnenja, da so dovoljenja podelili številnim lažnim beguncem. Italijanski parlament je konec novembra potrdil sporno zakonodajo o varnosti in priseljevanju, ki omogoča hitrejši izgon prosilcev za azil in lažji odvzem državljanstva migrantom.

Nova zakonodaja med drugim odpravlja posebno humanitarno zaščito, ki jo je lani dobilo 25 odstotkov prosilcev za azil v Italiji. Zdaj obstaja le dovoljenje za začasno bivanje, ki pa ga bodo podeljevali pod strožjimi merili, med drugim bo omejeno na žrtve naravnih nesreč, tiste, ki nujno potrebujejo zdravniško pomoč ali tiste, ki so v Italiji storili "junaško dejanje". Po Salvinijevem mnenju nudi zakonodaja "več pravic pravim beguncem".

Grožnja z odstopom od misije Sophia

Tujci, ki so pridobili italijansko državljanstvo, ga bodo lahko izgubili, če bodo pristojne oblasti ugotovile, da predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti. Nova zakonodaja tudi širi nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih lahko begunci izgubijo pravico do azila v Italiji. Tako bodo lahko odvzeli dovoljenja za prebivanje beguncem, za katere bodo ugotovili, da so zagrešili kaznivo dejanje, kot sta posilstvo ali trgovina z mamili. Osumljenim terorizma bodo lahko odvzeli italijansko državljanstvo.

Medtem je Salvini še zagrozil, da se bo Italija umaknila iz pomorske operacije Sophia za boj proti tihotapcem migrantov v Sredozemlju, če evropski partnerji ne bodo upoštevali italijanskih predlogov za spremembo pravil. Po njegovem mnenju na tem področju ni bilo dovolj napredka v pogajanjih: "Če evropski partnerji ne bodo podprli našega stališča, se nam misij ne zdi smiselno podaljšati."

T. J.