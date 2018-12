Sestop Merklove z vrha CDU-ja: "Konservativno ne pomeni konzerviranja"

Za novega predsednika stranke trije najvidnejši kandidati

7. december 2018 ob 14:02

Hamburg - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nemška kanclerka Angela Merkel je ob slovesu od vodenja stranke pozvala k poenotenju krščanskih demokratov (CDU), da bi se tako lahko skupaj združili in vodili.

Merklova se po 18 letih na kongresu CDU-ja v Hamburgu poslavlja z vodstvenega položaja v stranki. V poslovilnem govoru se je spomnila na svoje dosežke, nato pa poudarila prihodnje izzive, ki ležijo pred stranko. Pri tem je pozvala k poenotenju krščanskih demokratov, da bi se tako lahko skupaj združili in vodili.

"Stranka ni eden, stranka smo vsi"

"Krščanski demokrati se morajo z novim vodstvom in programom postaviti zoper izzive prihodnosti," je pozvala Merklova. Opozorila je, da so pri krščanskodemokratski stranki in sestrski krščanskosocialni uniji (CSU) v preteklih letih z grenkim priokusom uvideli, kam vodi neskončen spor. Kot ključno je zato izpostavila poenotenje stranke. "Stranka ni eden, stranka smo mi vsi," je dejala. Osrednjo temo njenega govora nakazuje tudi geslo kongresa "Poenotiti in skupaj voditi".

Spomnila je, da je stranka v 70 letih sodobne Nemčije kar 50 let postavljala predsednika vlade, ampak to po njenem mnenju ni razlog za ponos, ampak morajo biti v stranki ponižni. To jim je po njenih besedah uspelo, ker so oblikovali politiko na krščanskih vrednotah, a hkrati razumeli, kaj se dogaja okoli njih, in bili pripravljeni sprejemati dobre kompromise. "Razumeli smo, da konservativno ne pomeni konzerviranja, ampak da ohranimo to, kar nas krepi, in spremenimo to, kar nas ovira," je še dodala.

Iz svojih preteklih let je navedla tudi nekaj uspehov stranke v svojih štirih vladah, tako je ponosna na uvedbo pozitivne ničle, s katero se uspešno bojujejo proti zadolženosti Nemčije, in pa tudi na obvladovanje migracijske krize, ki je sicer resno zamajala nemško politiko. Opozorila je še na prihodnje izzive, med drugim varnostne razmere in vlogo multilateralizma v svetu. Ob tem je izrazila željo, da bo stranka tudi v najtežjih urah vztrajala pri krščansko-demokratskih vrednotah in služila državljanom Nemčije. "Prihodnost bo od nas zahtevala vse, kar zmoremo," je dodala.

Ob koncu govora je kanclerka še zagotovila, da kljub opustitvi predsedovanja CDU-ju ostaja zavezana stranki. Pojasnila je, da je položaje vedno skušala opravljati z dostojanstvom in da jih je želela z dostojanstvom tudi zapustiti.

V dar dobila Naganovo taktirko

Ob koncu govora je kanclerka požela bučen aplavz s stoječimi ovacijami, ki je trajal skoraj deset minut. Stranka se ji je poklonila s posebnim videoposnetkom in okvirjeno taktirko japonskega dirigenta Kenta Nagana, s katero je dirigiral Deveto simfonijo skladatelja Ludwiga van Beethovna pred letom dni v Hamburgu ob robu vrha skupine G20. Kanclerka je znana po svoji ljubezni do opere in klasične glasbe, kot utemeljitev darila pa je ministrski predsednik Hessna Volker Bouffier pojasnil, da je vodenje CDU-ja podobno dirigiranju.

V Hamburgu je tudi nekaj vidnejših članov sestrske CSU, a med njimi ni predsednika Horsta Seehoferja, ki se prihodnje leto poslavlja s tega položaja. V izjavi za nemški tednik Der Spiegel je dejal, da je kljub razhajanjem razvil neko simpatijo do Merklove. "Je najboljša," je dodal o njenem predsedovanju stranki.

Nov voditelj bo znan na kongresu

Na kongresu bo osrednja točka izvolitev novega predsednika ali predsednice, glede na zadnje ankete imata za to največ možnosti generalna sekretarka CDU-ja Annegret Kramp-Karrenbauer in nekdanji vodja poslanske skupine CDU/CSU Friedrich Merz. Vidnejši kandidat je še zdravstveni minister Jens Spahn, ki je že pred začetkom kongresa izrazil željo, da mu uspe priti v drugi krog glasovanja.

Merklova je v govoru posredno omenila tudi kandidatko za njeno naslednico Kramp-Karrenbauerjevo, ko je spregovorila o enem od večjih uspehov stranke v zadnjem času. Po njeni oceni je bilo to doseženih 40 odstotkov na deželnih volitvah v Posarju lani, ki jih je stranka prejela pod tedanjo ministrsko predsednico Kramp-Karrenbauerjevo. Več nemških medijev tako opozarja, da je to posredna podpora generalni sekretarki, čeprav je kanclerka večkrat javno poudarila, da je nevtralna do kandidatov za vodjo CDU-ja.

Pred začetkom kongresa je več vidnejših članov stranke poudarilo, da danes ne volijo prihodnjega kanclerja, ampak vodjo stranke. S tem so si pustili odprte možnosti, kdo bi lahko nasledil Merklovo na položaju predsednice vlade.

Veliko zanimanje medijev

Kongresa se udeležuje več kot 1.500 gostov, med njimi sta iz Slovenije tudi evropski poslanec Lojze Peterle (EPP/NSi) in veleposlanik v Nemčiji Franc But, akreditiranih pa je več kot 2.000 predstavnikov medijev. Že regionalna soočenja kandidatov si je v živo ogledalo rekordnih 14.000 ljudi, prek spleta pa so našteli več kot 420.000 gledalcev.

A. P. J.