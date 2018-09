Španske družine z otroki nadomestnih mater ne morejo zapustiti Ukrajine

Španske oblasti kot razlog navajajo trgovino z ljudmi

1. september 2018 ob 19:44

Madrid,Kijev - MMC RTV SLO

Španske oblasti so okoli ducat družinam z otroki, ki so jih donosile nadomestne matere iz Ukrajine, zaradi domnevnih kršitev v postopku onemogočile vrnitev v domovino.

Španska vlada kot razlog navaja poročila o medicinskih zlorabah in primerih trgovanja z ljudmi, ki so jih pred meseci prejeli na špansko veleposlaništvo v Kijevu. Zunanje ministrstvo je zato napovedalo, da bodo preučili vsakega izmed 30 primerov španskih družin posebej, pri čemer so izpostavili, da morajo "ohraniti in zaščititi pravice žensk, ki so donosile in rodile otroke," poroča Euronews.

Španske družine so tako že več tednov v Ukrajini, kjer čakajo na registracijo otrok. Španska zakonodaja namreč zahteva, da se za otroke nadomestnih mater opravi preveri očetovstvo s testom DNK-ja. Dokaz očetovstva španskega starša je namreč zakonski pogoj za dodelitev španskega državljanstva otroku.

Direktor agencije Go4Baby David Monje je za Euronews povedal, da so teste DNK-ja doslej opravljali na španskem konzulatu, vendar so postopke prenehali izvajati 5. julija. V sredo so španske družine, ki so obtičale v Ukrajini, dobile nove datume za srečanja na konzulatu.

Ukrajinsko državljanstvo kot nadomestna možnost

Cristina Álvarez je s svojo hčerko v Ukrajini že približno mesec dni. Poudarila je, da še vedno ne ve, kaj se bo zgodilo na sestanku na konzulatu 13. novembra in ali bodo lahko opravili test očetovstva.

"Morda imate svoje dvome, vendar ste do zdaj brez vsakih težav registrirali otroke v Ukrajini, zakaj do tega prihaja zdaj? Če imate vprašanja, jih je najbolje rešiti tako, da poskrbite za družine in opravite teste DNK-ja," je nagovorila špansko vlado.

Zaradi negotovosti zdaj poskuša hčer registrirati kot ukrajinsko državljanko. "To je zadnja stvar, ki si jo želimo. Vendar moramo narediti korak naprej, saj se nas vlada želi znebiti," je dejala za Euronews, a obenem poudarila, da bodo še naprej zahtevali "pravico otroka do španskega državljanstva". Pridobivanje ukrajinska državljanstva je zelo počasen in zahteven proces, ob tem opozarja vodja agencije Go4Baby.

Nadomestno materinstvo je v Španiji prepovedano, prav tako v Sloveniji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Bolgariji in na Portugalskem. Ponekod v Evropi je dovoljeno le nekomercialno (altruistično) nadomestno materinstvo, denimo v Združenem kraljestvu, Belgiji, na Danskem in Irskem.

Cvetoč posel v Ukrajini

Ukrajina pa je zaradi ohlapnih zakonov postala glavni cilj za družine, ki si želijo otrok z nadomestnim materinstvom. Zakonodaja v Ukrajini določa, da otrok pripada "predvidenim staršem", nadomestna mati pa vse od trenutka spočetja nima starševskih pravic. Ni pa zakonsko določeno, koliko mora biti nadomestna mati plačana. Število tovrstnih nosečnosti se je v Ukrajini v zadnjih letih še povečalo, ko so na Tajskem in v Indiji postavili omejitve zaradi poročil o izkoriščanju.

