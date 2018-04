Srbski obrambni minister razburil Zagreb z najavo prihoda v Jasenovac

V taborišču je bilo ubitih več kot 83.145 ljudi

22. april 2018 ob 14:37

Zagreb/Beograd - MMC RTV SLO, STA

V nekdanjem koncentracijskem taborišču Jasenovac na Hrvaškem je potekala žalna slovesnost v spomin na žrtve. Hrvaško javnost je razburil srbski obrambni minister Aleksander Vulin, ki je napovedal prihod, a mu je Zagreb sporočil, da ni dobrodošel.

Slovesnost je tako kot v preteklih letih minila v znamenju bojkota predstavnikov srbske in judovske skupnosti na Hrvaškem kot tudi antifašističnih organizacij. Nezadovoljni so zaradi zanikanja vrednot antifašističnega boja in oživljanja ustaškega režima v hrvaški družbi.

Predsednik hrvaškega sabora Goran Jandroković je na slovesnosti poudaril, da so tam ravno zato, da se obsodi ustaški režim, ki nikomur ni prinesel ničesar dobrega. Izrazil pa je tudi upanje, da je letos zadnjič, da imajo več ločenih komemoracij in se bo vsem skupaj uspelo pokloniti žrtvam taborišča. "Moramo poslati sporočilo, da se kaj takega ne sme nikoli več ponoviti," je dejal.

Koordinacija judovskih občin na Hrvaškem je imela svojo žalno slovesnost za žrtve v Jasenovcu prejšnjo nedeljo, krovno združenje srbske skupnosti na Hrvaškem, Srbski narodni svet (SNV) in Zveza antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške pa so svojo žalno slovesnost organizirali v soboto. Spominsko obeležje Jasenovca je v petek obiskala tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, danes pa je tja poslala svojega odposlanca. Ob Jandrokoviću je bil v Jasenovcu tudi hrvaški premier Andrej Plenković, prisotni pa so bili tudi številni ministri.

Zagreb Vulinu: Niste dobrodošli

Za poseben odziv Zagreba je poskrbel srbski obrambni minister Vulin, ki je napovedal, da se bo udeležil enega molitvenih srečanj za žrtve Jasenovca, ki naj bi potekalo nedaleč od osrednje slovesnosti. Hrvaško javnost je že večkrat razburil z izjavami, da "ustaši nikoli niso odšli iz hrvaške politike", še dodatno pa je prilil olje na ogenj z izjavo, da o njegovem prihodu na Hrvaško "lahko odloči vrhovni poveljnik srbske vojske, predsednik Aleksandar Vučić, nikakor pa ne hrvaški ministri".

Iz Zagreba so mu v soboto sporočili, da tudi zaradi tovrstnih izjav "v tem trenutku na Hrvaškem ni dobrodošel". Hrvaško zunanje ministrstvo je v protestni noti poudarilo, da je Hrvaška suverena država, članica Evropske unije in Nata, kjer so za vstop tujih oseb v državo pristojne hrvaške oblasti. Da bi o vstopu na Hrvaško odločal vrhovni poveljnik srbskih oboroženih sil pa je nesprejemljiv poskus, da bi se suverenost Hrvaške postavila pod vprašaj, so poudarili v noti Beogradu. Vulin je nato obisk Hrvaške preklical.

Tudi Jandroković je ocenil, da je Vulinovo sporočilo popolnoma neprimerno. "Izkorišča ta dan, ko se spominjamo žrtev, da daje take vrste politična sporočila. Edina možnost je bila, da se Vulinu onemogoči prihod na Hrvaško," je dejal Jandroković in ocenil, da gre za še eno od provokacij visokih srbskih politikov. Sam je sicer minulo sredo prekinil uradni obisk v Srbiji, ker je Vojislav Šešelj s stavbe srbskega parlamenta snel hrvaško zastavo in jo poteptal, hrvaško delegacijo pa ozmerjal.

Spomin na leto 1945

Slovesnosti v Jasenovcu potekajo v spomin na 22. april 1945, ko je bilo v taborišču nekaj več kot 1.000 taboriščnikov, od katerih se jih je 600 skušalo prebiti iz taborišča. Na prostost jih je prišlo okoli 100, ostale pa so ustaši pobili in zažgali. Nekaj tednov zatem je fašistična Neodvisna država Hrvaška (NDH) dokončno propadla.

Po hrvaških uradnih virih je bilo v Jasenovcu ubitih več kot 83.145 ljudi, največ Srbov, Judov in Romov, a tudi Hrvatov, nasprotnikov NDH. Ubitih je bilo tudi 266 Slovencev.

