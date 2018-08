Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Poteka preiskava o policijskem ravnanju. Fotografija je simbolična. Foto: EPA Dodaj v

Švedska policija ubila mladeniča z downovim sindromom, ki je imel puško igračo

Preiskava o policijskem ravnanju

3. avgust 2018 ob 10:57

Stockholm - MMC RTV SLO

Policija v Stockholmu je ustrelila in ubila 20-letnega Erica Torella, ki je imel puško igračo. Torell je imel downov sindrom in obliko avtizma.

Policija je prejela poročilo o moškem s puško v predelu Vasastan, na prizorišče pa so prišli trije policisti. Ericu so ukazali, naj odvrže predmet, za katerega so menili, da je nevarno orožje. Ker ukaza ni spoštoval in ker naj bi se vedel "grozeče", so ga ustrelili.

Erica so odpeljali v bolnišnico, kjer so pozneje potrdili, da je zaradi poškodb umrl. Incident se je zgodil ob štirih zjutraj.

Družina je sporočila, da je od doma odšel nekaj ur prej. Njegova mati Katarina Söderberg je dejala, da je bila plastična puška darilo, sina pa je označila za "najprijaznejšega človeka na svetu". Dom je zapustil že večkrat, vedno pa se je vrnil.

Kot je dejala, je bil Eric močno hendikepiran, težave je imel tudi z govorom. Pravzaprav je izgovarjal le besedo mama. Katarina Söderberg ne more razumeti, zakaj so ga ubili, saj "on ne bi storil niti muhi nič žalega".

Švedski časnik Expressen poroča, da poteka preiskava o morebitnem neprimernem ravnanju policije.

B. V.