Švicarski parlament v kabinet imenoval dve ministrici

Sedem ministrov si razdeli resorje

5. december 2018 ob 17:20

Bern - MMC RTV SLO, STA

Švicarski parlament je na ministrski mesti, ki se bosta s koncem leta izpraznili, potrdil dve ženski. Sočasno je finančnega ministra potrdil za predsednika države za leto 2019.

Dvodomni parlament je 56-letno Violo Amherd in 54-letno Karin Keller-Sutter izbral na dve ministrski mesti, ki se bosta izpraznili po upokojitvah, s čimer je v kabinetu skorajda dosežena enakost spolov. Po novem bodo tako med ministri tri ženske in štirje moški.

Ni še jasno, katera ministrstva bosta prevzeli. Sedmerica ministrov bundesrata si namreč ministrske stolčke razdeli glede na dolžino opravljanja ministrskega položaja. Minister, ki je najdlje v vladi, si lahko prvi izbere resor, ki ga želi voditi, nato pride na vrsto drugi itd.

Izbirajo med notranjim, zunanjim, finančnim, pravosodnim in ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport, ministrstvom za okolje, transport, energijo in komunikacije ter ministrstvom za ekonomske zadeve, izobraževanje in raziskovanje. Novoizvoljenim ministrom ponudijo tiste resorje, ki ostanejo.

Dolžina ministrskega mandata je štiri leta, število mandatov pa ni omejeno. Vsaka štiri leta nato parlament ministrom potrdi nov mandat ali izbere novega kandidata izmed nominirancev političnih strank, vendar ministri običajno ostanejo v kabinetu več mandatov, dokler se ne odločijo za umik.

Doris Leuthard kot članica z najdaljšim stažem je septembra po 12 letih v vladi napovedala svoj odhod. Na drugi strani je Ignazio Cassis med ministri šele od lani, po protestnem odstopu Didierja Burkhalterja.

Rotirajoči predsedniki

Vsako leto mesto predsednika zasede dotedanji podpredsednik, v vsakem primeru pa gre za enega izmed sedmerice ministrov. Gre za v veliki meri simbolično funkcijo. S prvim januarjem prihodnje leto bo predsedniško mesto tako prevzel finančni minister Ueli Maurer iz desničarske Švicarske ljudske stranke (SVP), ki je bil predsednik že leta 2013.

Zvezni svet je hkrati vlada in predsedstvo

Švica ima tudi sicer politični sistem, ki se precej razlikuje od drugih držav. Sedemčlanski zvezni svet je hkrati vlada in kolektivno predsedstvo države, katerega cilj je čim širše zajeti politične sile v državi. Sedmerica članov bundesrata že desetletja izhaja iz štirih najmočnejših političnih strank v državi.

Švicarska ustava predvideva, da morajo biti regionalni kantoni in jezikovne skupine "enakopravno zastopani", čeprav ne navaja dejanskih kvot. Med sedmerico je lahko sicer samo po en predstavnik posameznega izmed 26 regionalnih kantonov. Lani so bili v kabinetu štirje nemško govoreči predstavniki, dva francosko ter en italijansko govoreči minister.

J. R.