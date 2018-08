Tarča Orbanovega Fidesza tudi organizacija Novinarji brez meja

Na Madžarskem zaznavajo padec medijske svobode

5. avgust 2018 ob 14:44

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Madžarska vladajoča stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana je začela napadati medijsko organizacijo Novinarji brez meja (RSF), ki jo označujejo za del "mreže v podporo migrantom".

V stranki dodajajo, da RSF podpira in financira milijarder George Soros, ki ga v Fideszu vidijo za glavnega zarotnika proti Madžarski in "krščanski" Evropi.

Fidesz se tako odziva na kritike RSF-ja glede prevzema do vlade kritične televizije Hir TV, ki jo bo prevzel Orbanov prijatelj, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V RSF-ju so namreč prevzem te televizije označili za nov korak premierja in njegove stranke k pokoritvi medijev v državi. Opozorili so tudi na vse večje omejevanje svobode tiska na Madžarskem in padec medijske svobode v državi. Madžarska se je na seznamu 180 držav uvrstila na 73. mesto, dve mesti slabše kot leta 2017.

"Soroseva promigrantska organizacija"

V Fideszu pa so v sporočilu za javnost, objavljenem v soboto zvečer, organizacijo RSF označili za "novo Sorosevo promigrantsko organizacijo" in za poskus "vmešavanja v madžarske medije in madžarsko politiko", navaja APA.

Ameriški milijarder in pokrovitelj številnih organizacij Soros, sicer madžarskega rodu, velja za madžarskega državnega sovražnika številka ena. Orbanova vlada mu očita, da želi v Evropo pod pretvezo, da so begunci, pripeljati milijone t. i. nezakonitih migrantov.

V parlamentu, v katerem ima Fidesz skupaj s skrajno desno stranko Jobbik večino, so sprejeli tudi več zakonov, ki naj bi to preprečili. Med drugim so kriminalizirali vsakršno pomoč nevladnih organizacij prebežnikom. Vsakega, ki izrazi dvom o tovrstni politiki, označijo za "Sorosevega plačanca". Soros na drugi strani vse obtožbe zavrača kot absurdne in kot laži.

B. V.