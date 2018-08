Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Grški veleposlanik Andreas Friganas ob imenovanju na položaj leta 2016 v Moskvi. Desno ruski predsednik Vladimir Putin in ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Med državama je izbruhnil manjši diplomatski spor. Foto: Reuters Sorodne novice Grčija ukazala izgon dveh ruskih diplomatov in še dvema prepovedala vstop Makedonski parlament po zavrnitvi predsednika spet ratificiral sporazum z Grčijo Dodaj v

Tudi Rusija izgnala dva grška diplomata

Krivo naj bi bilo rusko vmešavanje v dogovor Grčije z Makedonijo

6. avgust 2018 ob 20:02

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je Grčija sredi julija izgnala dva ruska diplomata, je v ponedeljek Rusija odgovorila z enakim ukrepom; izgnala je dva grška diplomata, nato pa na pogovor poklicala grškega veleposlanika v Moskvi Andreasa Friganasa.

Na ruskem zunanjem ministrstvu so sicer zgolj namignili, da so izgnali dva grška diplomata, niso pa tega potrdili. Veleposlanik "je prejel diplomatsko noto z obvestilom, da Rusija sprejema recipročne ukrepe v odgovor na sovražna dejanja Aten", so zapisali na ministrstvu. Ukrepov niso želeli podrobneje pojasniti, so pa po navedbah francoske tiskovne agencije AFP namignili, da so izgnali dva grška diplomata.

Friganasa so na pogovor poklicali že sredi julija, ko so mu izrazili "ostro nasprotovanje v povezavi z izgonom ruskih diplomatov in prepovedi vstopa še dvema drugima".

Rusi spodbujali proteste proti dogovoru z Makedonijo?

Grčija je po navedbah Moskve izgnala dva ruska diplomata, še dvema pa so prepovedali vstop v državo. Tudi oni niso pojasnili podrobnosti, so pa dejali, da so sprejeli nujne ukrepe za zaščito svojih nacionalnih interesov po vmešavanju ruskih uradnikov v spor o imenu Makedonije. Atene so Moskvo po navedbah grških medijev obtoževale spodbujanja protestov proti dogovoru.

Atene in Skopje sta junija podpisala sporazum o imenu Makedonije, ki naj bi se od zdaj uradno imenovala Republika Severna Makedonija. S sporazumom naj bi državi končali dolgoletni spor o imenu, ki se je vlekel od razpada nekdanje Jugoslavije leta 1991 in je bil glavna ovira Makedonije na poti v EU in zvezo Nato. Grčija je namreč imenu Makedonija nasprotovala, ker ima na severu pokrajino z istim imenom.

A. V.