Stavka v Avstriji vpliva tudi na mednarodni promet. Foto: EPA

V Avstriji zaradi stavke obstal železniški promet

Sindikat zahteva višje plače

26. november 2018 ob 13:22

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V Avstriji se je opoldne začela dvourna opozorilna stavka v državnih železnicah (ÖBB), zaradi katere je obstal ves železniški promet v državi, vključno s čezmejnim prometom. Del prevozov bodo nadomestili z avtobusi.

Po navedbah predstavnice ÖBB-ja je obstalo 70 mednarodnih in 600 lokalnih vlakov.

Kot so avstrijske železnice objavile na svoji spletni strani, bo na Dunaju vozovnice ÖBB sprejemalo javno podjetje Wiener Linien, ki opravlja prevoze po prestolnici s podzemno železnico, tramvaji in avtobusi. Poleg tega bo potnike z letalskimi vozovnicami za lete z dunajskega letališča z glavne železniške postaje in postaje Westbahnhof prepeljala družba Vienna Airport Lines.

V zvezni deželi Predarlska bodo ves lokalni potniški železniški promet opravili s 30 avtobusi in nadomestnimi železniškimi prevozi. Prevoze od Linza do Gradca na dunajsko letališče bodo opravili z avtobusi.

Tri- ali desetodstotno zvišanje plač?

Stavko je organiziral sindikat Vida zaradi zahtev po višjih plačah v okviru nove kolektivne pogodbe. Vzporedno s stavko potekajo tudi pogajanja, a je sindikalna stran pogovore že zapustila.

Železnice ponujajo triodstotno zvišanje plače ob dvoodstotni inflaciji, kar bi pomenilo realno zvišanje plač za odstotek, medtem ko bi vse zahteve sindikatov pripeljale do 10-odstotnega zvišanja. Če bi prišlo do tega, bi morale železnice zvišati cene storitev ali dobiti več denarja od države.

A. P. J.