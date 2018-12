V Beogradu protesti proti nasilju po napadu na opozicijskega politika

Več kot 10.000 udeležencev

9. december 2018 ob 09:18

Beograd - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Sinoči so ulice napolnili tudi protestniki v Beogradu, ki so protestirali proti političnemu nasilju. K shodu pod sloganom Stop krvavim majicam so pozvale srbske opozicijske stranke, združene v Zvezo za Srbijo.

Konkreten povod za protest je bil nedavni napad na vodjo opozicijske Levice Srbije Borka Stefanovića v Kruševcu, ki so ga pretepli – pa tudi razprava o proračunu, kjer je vladajoča stranka opoziciji popolnoma onemogočila razpravo.

Proti diktaturi, proti nasilju, za pravno državo so sporočali protestniki, ki so se simbolično zbrali pred poslopjem filozofske fakultete, kjer se je začel tudi upor proti nekdanjemu predsedniku Slobodanu Miloševiću.

Edini govorec, igralec Branislav Trifunović, se je med drugim vprašal, koliko glav bo moral še razbiti predsednik Aleksandar Vučić, če bo želel ostati na oblasti. Protest je menil brez strankarskih znamenj, politiki izjav sinoči niso dajali.

Protestniki so se sprehodili mimo parlamenta in zgradbe javne televizije – tudi medije naj bi si vladajoča Srbska napredna stranka popolnoma podredila.

Najmanj 10.000 udeležencev

Shod je minil brez nasilja in incidentov. Število udeležencev je težko oceniti, zagotovo pa jih je bilo več kot 10.000 in precej več, kot so ocenjevali na notranjem ministrstvu. Organizatorji napovedujejo, da je to šele začetek, kar pa smo v Srbiji zadnje čase doživeli že večkrat.

Boštjan Anžin, RTV Slovenija