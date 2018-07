V Beogradu ustrelili nekdanjega Miloševićevega odvetnika

Zastopal tudi več mafijcev

29. julij 2018 ob 09:43

Beograd - MMC RTV SLO

V soboto zvečer je bil v Beogradu ubit srbski odvetnik Dragoslav Ognjanović, ki je med drugimi na sojenju v Haagu branil nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića.

Ognjanovića so ubili pred njegovim domom v Novem Beogradu. Ob njem je bil 26-letni sin, ki je bil v streljanju ranjen, piše srbski portal Blic.

57-letni Ognjanović je bil eden najbolj poznanih srbskih odvetnikov, ki je v svoji karieri zastopal mnoge kliente, obtožene najhujših kriminalnih dejanj in mafijskih povezav. Bil je tudi član odvetniške ekipe, ki je zastopala Miloševića na sojenju na Sodišču za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji. Spomnimo, Miloševića so leta 2011 aretirali zaradi obtožb o genocidu in drugih kaznivih dejanj, a razsodbe ni dočakal, saj je leta 2006 umrl v svoji celici.

Srbska odvetniška zbornica je sporočila, da je bil atentat na Ognjanovića napada na vse odvetnike v državi. "Na oblasti bomo izvršili kar največji pritisk, da najdejo storilce tega dejanja," je dejal predsednik zbornice Viktor Gostiljac.

A. P. J.