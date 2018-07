Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 15 glasov Ocenite to novico! Berlinskim staršem bo z ramen padlo veliko finančno breme. Foto: Reuters Dodaj v

V Berlinu varstvo predšolskih otrok (z izjemo prehrane) brezplačno

Različna politika po zveznih deželah

31. julij 2018 ob 13:19

Berlin - MMC RTV SLO

Vsi javni vrtci v Berlinu bodo z avgustom postali brezplačni, starši bodo morali plačati le obroke za svoje malčke. Višina plačila za varstvo otrok se v Nemčiji po zveznih deželah sicer močno razlikuje.

Mestna oblast v nemški prestolnici je v ponedeljek sporočila, da bodo z avgustom starši otrok, ki potrebujejo dnevno varstvo, razbremenjeni plačila njihove oskrbe. Brezplačno varstvo bo pripadalo tudi dojenčkom, ki še niso dopolnili prvega leta starosti, piše Deutsche Welle, pa vse do tistih, ki so že dopolnili šest let. Novost bo sicer veljala za celotno zvezno deželo Berlin, ki ima okoli 3,6 milijona prebivalcev.

"Izobraževanje mora biti brezplačno"

"Za veliko družin iz Berlina dejstvo, da bodo njihovi otroci zdaj lahko v varstvu bivali brezplačno, z izjemo plačila obrokov, predstavlja pomembno novost in olajšanje za družinski proračun. Vrtci so izobraževalne ustanove, izobraževanje pa mora biti brezplačno," je dejala socialdemokratska politikinja Sandra Scheeres.

Nemška zvezna ministrica za družinske zadeve, prav tako socialdemokratka Franziska Giffey, je ob tem dejala, da si želi, da bi tudi drugi vrtci v Nemčiji sledili berlinskemu zgledu in ukinili plačilo varstva. Vlada je že napovedala, da bo za naslednja štiri leta za sistem varstva predšolskih otrok namenila 3,5 milijarde evrov.

Nova zakonodaja pomeni, da je Berlin prva nemška zvezna država, ki je popolnoma ukinila plačevanje dnevnega varstva za predšolske otroke. V šolskem letu 2017/18 so prispevki staršev mestno blagajno okrepili za okoli sedem milijonov evrov.

Za vrtec skoraj desetina družinskega proračuna

Sistem plačevanja za varstvo otrok se od ene zvezne dežele do druge sicer močno razlikuje. Starši v tretjini zveznih dežel morajo za varstvo svojih otrok plačevati polno ceno, druge dežele zagotavljajo subvencionirano plačilo, tretje ponujajo brezplačno varstvo le za določene starostne skupine. V zvezni deželi Porenje - Pfalška so tako od leta 2010 izključeni iz plačevanja varstva najmanj dve leti stari otroci, v Spodnji Saški in Hessnu pa bodo od avgusta letos brezplačno v varstvu lahko bivali triletniki in starejši otroci.

Nekatere zvezne dežele pa imajo drugačno družinsko politiko. Položnica za varstvo predšolskih otrok je najvišja v Schleswig-Holsteinu, kjer je treba za varstvo v povprečju odšteti devet odstotkov družinskega proračuna. Sledita Mecklenburg - Predpomorjanska z 8,2 odstotka in Posarje s 7,5 odstotka.

A. P. J.