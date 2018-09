V eksploziji in požaru v rafineriji na jugu Nemčije ranjenih osem ljudi

Evakuiranim ljudem so že dovolili vrnitev na domove

1. september 2018 ob 11:33

Ingolstadt - MMC RTV SLO, STA

V eksploziji in požaru v rafineriji Bayernoila blizu Ingolstadta na jugu Nemčije je bilo ranjenih osem ljudi. Tri so odpeljali v bolnišnico, nekateri so huje poškodovani.

Eksplozija je odjeknila okoli 5.30. Prebivalci so povedali, da jih je silovita eksplozija zbudila iz spanca in da jo je bilo mogoče slišati več kilometrov daleč.

Vzrok eksplozije, ki ji je sledil požar, še ni pojasnjen. Z ognjem se v kraju Vohburg še vedno bori več kot 400 gasilcev. Policija je opozorila na nevarnost novih eksplozij.

Za kratek čas evakuirali 1.800 ljudi

Okoli 1.800 okoliških prebivalcev so zaradi gostega črnega dima preventivno evakuirali, potem ko se je dim razpršil, pa so jim čez nekaj ur že dovolili, da se vrnejo na svoje domove.

Oblasti so prebivalce v radiju 20 kilometrov od rafinerije pozvale, naj imajo zaradi dima zaprta okna in vrata.

Bavarsko podjetje Bayernoil zaposluje 790 ljudi na dveh krajih na Bavarskem. Proizvaja dizelsko gorivo in kurilno olje, pa tudi bitumen, letno pa predela 10,3 milijona ton nafte, piše na spletni strani podjetja.

Nazadnje je požar v kakšni rafineriji nafte v Nemčiji izbruhnil julija letos v rafineriji Shella, a ni zahteval žrtev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

