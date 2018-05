Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vodja Lige Matteo Salvini, najmočnejše stranke znotraj desnosredinskega tabora, je po pogovorih z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello izrazil upanje, da bodo kmalu lahko začeli z delom. V ozadju Salvinijeva "koalicijska partnerja" Silvio Berlusconi in Giorgia Meloni. Foto: Reuters Sorodne novice Gibanje petih zvezd se vidi v koaliciji s skrajno desno Ligo

V Italiji še nič ne kaže na novo vlado

Desnosredinski tabor dobil 37 odstotkov, Gibanje petih zvezd 32

7. maj 2018 ob 18:07

Rim - MMC RTV SLO, STA

V Italiji dva meseca po volitvah še niso sestavili nove vlade. Še več, stranki Liga in Gibanje petih zvezd podpirata, da bi za 8. julij razpisali nove predčasne volitve, če v kratkem ne bo preboja v pogajanjih.

"8. julij je najboljši datum volitev. Di Maio se strinja," je po pogovoru s predsednikom Gibanja petih zvezd Luigijem Di Maiem dejal Matteo Salvini, vodja Lige.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v ponedeljek sicer začel nov krog posvetov z najmočnejšimi strankami v parlamentu, da bi našli izhod iz patpoložaja, ki je nastal po parlamentarnih volitvah 4. marca, ko nobena politična opcija ni dosegla potrebne večine za oblikovanje vlade, dogovora o koalicijski vladi pa za zdaj ne morejo doseči.

Liga in Gibanje petih zvezd proti vladi strokovnjakov

Tako Liga kot Gibanje petih zvezd zavračata vlado strokovnjakov s časovno omejenim mandatom, ki naj bi do decembra sprejela ustrezno reformo volilne zakonodaje, ter osnutek proračuna, ter vztrajata pri politični vladi.

Salvini predlagal Mattarellu, naj mu podeli mandat

Gibanje petih zvezd je na volitvah dobilo največ glasov podpore kot posamična stranka, in sicer dobrih 32 odstotkov, kot zavezništvo pa je slavil desnosredinski tabor s 37 odstotki, v katerem sta Salvinijeva Liga in Naprej, Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija. A ne gibanje in ne zavezništvo nista osvojila dovolj glasov podpore, da bi lahko samostojno sestavila vlado, ki bi imela večino v parlamentu. Vodja desne stranke Liga je sicer dopoldne Mattarellu predlagal, naj mu podeli mandat za sestavo vlade.

A. V.