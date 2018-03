Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 11 glasov Ocenite to novico! Dekleta za spolni odnos zaračunavajo od deset do dvajset evrov. Foto: Reuters Sorodne novice "Ožigosanje" prostitutk - vrnitev v čas sužnjelastništva

V Italiji se prostituira od 10.000 do 30.000 Nigerijk

Zvodnice dekleta zavežejo k prostituciji s šamanskim prekletstvom

28. marec 2018 ob 20:13

Rim - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Po italijanskih mestih se po podatkih nevladnih organizacij tako prostituira od 10.000 do 30.000 nigerijskih deklet, veliko tudi mladoletnih. S prodajanjem svojega telesa morajo zaslužiti od 20.000 do 35.000 evrov, preden jih nigerijski tihotapci in zvodniki osvobodijo.

Begunska kriza zadnje dni ni več v središču poročanja, a težave ljudi zato niso nič manjše. Številni med tistimi, ki so se odpravili na pot v Evropo, postanejo žrtve trgovcev z ljudmi. Veliko prebežnic je po prečkanju Sredozemskega morja prisiljenih v prostitucijo.

Nekdanja nigerijska prostitutka Precious je preživela pot čez Saharo in dvakrat skoraj utonila na tihotapskih čolnih. Ko ji je pri sedemnajstih uspelo priti v Italijo, je končala v torinskem predmestju - oblečena pomanjkljivo in s kondomi v žepu. Plačati bi morala 20.000 evrov. "Privolila sem. Nisem imela izbire. Komaj sem prišla, nisem imela kam. Zelo zmedena sem bila," je dejala.

Precious ne manjka zgodb, ob katerih gredo lasje pokonci. Nekoč ji je po spolnem odnosu s stranko v rokah ostal kondom, poln krvi. "Ko sem to povedala madame, mi je kupila rdeče kondome, da tega ne bom videla, če se ponovi. To delo je zelo tvegano," je dejala.

Zvodnice novodošle pogosto zavežejo k prostituciji s šamanskim prekletstvom. Povezane so tako s tihotapci v Nigeriji kot s tamkajšnjimi italijanskimi kriminalci. Dekleta za spolni odnos zaračunavajo od deset do dvajset evrov; dvojno, če stranka noče uporabiti kondoma.

Celice si dekleta med seboj prodajajo

"Zločinske celice, ki delujejo v Italiji, si dekleta med seboj pogosto prodajajo. Iz Rima v Milano ali iz Milana v Torino. Prodaja poteka med nigerijskimi celicami, ki imajo vedno svojo madame, iz enega mesta v drugo," je pojasnila Mariapia Marinelli, policijska namestnica italijanske nacionalne protikriminalne enote.

Toda Italija, ki je za reševanje zasužnjenih žensk lani namenila dobrih 22 milijonov evrov, še vedno nima organa za sistemski boj proti trgovini z ženskami. Precious je imela srečo. Po sedmih mesecih jo je s ceste rešila policija. Zdaj živi v varni hiši blizu Rima in pomaga starejšim, za kar dobi plačilo nevladne organizacije. "Zdaj sem prosta. Nisem več sužnja. Čeprav še vedno telefonarijo in grozijo moji materi, me nič ne bo pripravilo, da bi zapustila to življenje. Ne bom se več vrnila. Nikoli," je prepričana.

VIDEO Nigerijska dekleta na italijanskih ulicah

A. P. J., Janko Petrovec