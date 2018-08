Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 39 glasov Ocenite to novico! V soboto zvečer je javno tožilstvo v Agrigentu zoper Salvinija sprožilo uradni začetek preiskovalnega postopka zaradi več kaznivih dejanj. Foto: Reuters Sorodne novice 13 bolnikov z ladje Diciotti na kopnem Evropske države brez dogovora o prebežnikih z ladje Diciotti Dodaj v

V Italiji vendarle izkrcali prebežnike, preiskava zoper ministra Salvanija

Premier grozi EU-ju

26. avgust 2018 ob 07:14

Catania - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Potem ko je italijanska obalna straža 15. avgusta z ladjo Diciotti z morja rešila skoraj 200 eritrejskih beguncev, je le prišlo do njihovega izkrcanja. Ladja je že v ponedeljek vplula v pristanišče v Catanii na Siciliji, a notranji minister Matteo Salvini ni dovolil, da bi begunci stopili na italijanska tla.

Od 190 rešencev so jih 13 že 15. avgusta prepeljali v bolnišnico na Lampedusi. Sredi tedna so v Catanii na zahtevo sodišča izkrcali mladoletne, zdaj še bolnike s tuberkulozo in pljučnico. Vlada Giuseppa Conteja ostalih ni hotela spustiti s krova, dokler ne dobi zagotovil, da si jih bodo razdelile druge države – z grožnjo, da sicer ne bo vplačala letnega prispevka v blagajno Evropska unije.

V soboto ponoči pa so sprožili preiskovalni postopek proti podpredsedniku italijanske vlade in notranjemu ministru Matteu Salviniju ter posledično izkrcali preostalih 134 prebežnikov. Dvajset naj bi jih prevzela Albanija, 25 Irska, za ostale naj bi poskrbele krščanske dobrodelne organizacije v Italiji.

Državni tožilec v Agrigentu Luigi Patronaggio je že pred dnevi odprl sodno mapo zaradi suma kaznivega dejanja zadržanja ali celo ugrabitve oseb, tedaj še proti neznanim storilcem. V petek je prispel v Rim, kjer je zaslišal visoke uradnike notranjega ministrstva. V soboto odločitev: minister Salvini je uradno preiskovan zaradi ugrabitve oseb, zlorabe uradnega položaja in nezakonitih aretacij.

Vodja Lige je s shoda svoje stranke na Tridentinskem odgovoril, da gre za sramotno dejanje tožilstva, ki pa ga ne bo ustavilo.

Uradnih odzivov Gibanja petih zvezd na začetek preiskovalnega postopka zoper voditelja koalicijske partnerice Lige še ni. Premier Giuseppe Conte grozi, da bo zaradi nesodelovanja Unije pri reševanju primera Diciotti postavil italijanski veto na sprejemanje evropskega proračuna.

Janko Petrovec, Radio Slovenija