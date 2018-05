V petek na ulicah slovaških mest več deset tisoč ljudi za svobodo medijev

Kritike na račun direktorja javne radiotelevizije

5. maj 2018 ob 14:58

Bratislava - MMC RTV SLO, STA

Na ulicah večjih slovaških mest se je v petek zbralo več deset tisoč ljudi, ki so zahtevali svobodo medijev in predčasne volitve. Gre za najnovejše proteste po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove.

Protesti so potekali na predvečer predvidene poroke para, umorjenega februarja. 27-letnega Kuciaka in Kušnirovo so našli mrtva na njunem domu 25. februarja. Umor je najverjetneje povezan z delom novinarja, ki je preiskoval predvsem korupcijo in prepletenost politike ter gospodarstva in mafije. Umor je na Slovaškem sprožil politično krizo, ki je odnesla več članov vlade in tudi premierja Roberta Fica.

V Bratislavi se je v petek po oceni tamkajšnjega časopisa Dennik N zbralo okoli 25.000 ljudi. Med drugim so nosili transparente z napisi Hočemo volitve in Fico v zapor.

Kritični do ravnanja javne radiotelevizije

Kritični so bili tudi do direktorja slovaške radiotelevizije RTVS Jaroslava Reznika, ker je bilo v zadnjem času odpuščenih več novinarjev, nekateri pa so odšli sami. Več kot 200 novinarjev iz različnih slovaških medijev je podpisalo pismo, v katerem izražajo zaskrbljenost nad dogajanjem v RTVS-ju. "Tisti, ki želijo utišati medije, se v prvi vrsti vmešavajo v pravico javnosti, da izvejo, kaj se dogaja v državi," med drugim piše v pismu.

Na protivladnih protestih so zahtevali tudi obsežne spremembe, s katerimi bi Slovaška postala "boljša, pravičnejša in bolj dostojna država". Manjše državljanske pobude pa so na demonstracijah nadaljevale zbiranje podpisov za predčasne volitve.

B. V.