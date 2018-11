V Skopju novi protesti proti spremembi imena Makedonije

Protestniki zahtevajo odstop vlade

19. november 2018 ob 14:27

Skopje - MMC RTV SLO, STA

V Skopju so se v nedeljo zvečer zbrali nasprotniki spremembe imena Makedonija, kot ga predvideva sporazum z Grčijo. Zahtevali so ustavitev postopka spreminjanja ustave za spremembo imena, grozijo pa z zaporami prometnic.

Protest je pripravilo združenje "Bojkotiram ustavne spremembe". Zahtevali so ustavitev postopka spreminjanja ustave, ki trenutno poteka v makedonskem parlamentu. Med njihovimi zahtevami so še odstop vlade, razpustitev parlamenta in izredne parlamentarne volitve.

Napovedali so, da bodo do izpolnitve zahtev z vozili in mehanizacijo izvajali zapore glavnih prometnic, poročanje makedonske tiskovne agencije MIA povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

K protestom proti vladi makedonskega premierja Zorana Zaeva so pozvali tudi v delu makedonske diaspore. V pozivu so zapisali, da morajo vsi Makedonci ne glede na versko in politično pripadnost povzdigniti glas proti "nezakoniti vladi Zaeva".

V skladu s sporazumom, ki sta ga Grčija in Makedonija podpisali junija letos, naj bi se Makedonija imenovala Republika Severna Makedonija. Makedonski parlament je oktobra podprl predlog vlade, da začnejo postopek spreminjanja ustave za spremembo imena države v skladu s sporazumom. Končali naj bi ga konec januarja.

B. V.